“الإسكان” ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه

عمان– انسجاماً واستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من واجبه الإنساني تجاه المجتمع، نظم بنك الإسكان، الأحد الماضي، في مبناه الجديد في منطقة الشميساني، حملة جديدة لموظفيه للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لبنك الدم وتحت إشراف كادر متخصص.

ولاقت الحملة مشاركة لافتة من قبل موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، وممن تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع.

وتنسجم هذه الحملة الدورية، مع رسالة بنك الإسكان الإنسانية واستراتيجيته المجتمعية الهادفة إلى دعم ومساعدة الفئات المحتاجة وخاصة المرضى والأقل حظاً، إضافة إلى مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء الإنساني لدى موظفيه. ومن خلال تنظيمه المستمر لهذه الحملات، يرسل بنك الإسكان رسائل توعوية غير مباشرة للمواطنين بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، ناهيك عن الفوائد الإيجابية المتوقعة سواء على صحة المتبرعين إلى جانب المرضى.

وتدعم هذه الحملة أيضاً، توجهات بنك الإسكان في عقد شراكات استراتيجية مع منظمات ومؤسسات وطنية لها بصمات مميزة في الخدمة المجتمعية ودور مهم في خدمة الوطن والمواطن؛ إذ يأتي على رأس هذه المؤسسات بنك الدم الوطني. ومن جانبهم، أثنى القائمون على بنك الدم على الدور الاقتصادي والاستثماري المميز لبنك الإسكان الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دوره الرائد على الصعيد المجتمعي والذي تمثل في حرص الإدارة التنفيذية على تقديم الدعم المستمر للمبادرات الاجتماعية والإنسانية الهادفة.