“الإسكان” يوقع اتفاقية شراكة مع “إيليا نقل” لدعم طلبة جامعيين

عمان- وقع بنك الإسكان -الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- اتفاقية شراكة مع مؤسسة “إيليا نقل” تهدف إلى تقديم منحتين دراسيتين جامعيتين للأعوام 2019-2022.

ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “إيليا نقل”، غسان نقل، بحضور ممثلين عن الجانبين، وذلك في المقر الرئيسي لبنك الإسكان في منطقة العبدلي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتغطية الأقساط الدراسية لطالبين جامعيين ممن تنطبق عليهم المعايير والأسس المعتمدة من قبل مؤسسة “إيليا نقل”، على أن يتم تسمية المنح الدراسية باسم منحة “بنك الإسكان”.

وتجسد منحة “بنك الإسكان”، الدعم الموصول الذي يقدمه البنك لقطاعات التعليم والتدريب والتأهيل، ورعاية أنشطة هذه القطاعات وإتاحة فرص التعليم أمام الطلبة المحتاجين.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمار الصفدي أن اتفاقية الشراكة، تنسجم وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك والتي تولي اهتماماً خاصاً في دعم قطاع التعليم باعتباره من ركائز التنمية المجتمعية، خاصة توفير فرص التعليم والتدريب للطلبة الذين يملكون الطموح والرغبة في التعلم رغم ظروفهم الصعبة؛ حيث تأتي اتفاقية منحة “بنك الإسكان” في سياق مسيرة طويلة من المبادرات المجتمعية الهادفة لتوفير سبل التعليم للطلبة التي يوليها البنك جل اهتمامه.

وتقدم غسان نقل بالشكر إلى بنك الإسكان لدوره الكبير في دعم عملية التنمية المستدامة من خلال إسهامه بدعم مؤسسة “إيليا نقل” عن طريق منح الفرصة للشباب الأردني لمتابعة تعليمهم الجامعي وتأهيلهم لدخول سوق العمل. علماً أن المؤسسة تحرص على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع المصرفي لتعزيز فرص الاستفادة العائدة على طلاب المؤسسة.