الإسكوا: 8.3 ملايين يقعون في شباك الفقر بالمنطقة العربية بسبب فيروس كورونا

نادين النمري

عمان – رجحت دراسة صادرة عن عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) أن يرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع 8.3 مليون شخص إضافي في براثن الفقر، مبينة أنه نتيجة لذلك من المتوقع أن يزداد أيضًا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.

وبذلك رجحت الاسكوا أن يصل اجمالي عدد الفقراء في المنطقة الى 101.4 مليون شخص في المنطقة، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52 مليونًا.

وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، الدكتورة رولا دشتي في بيان صحفي “ستكون عواقب هذه الأزمة شديدة على الفئات المعرّضة للمخاطر، ولا سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي ممّن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد البطالة”.

وتوقعت الدراسة أن يطال غياب الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في بعض البلدان العربية، والتغطية غير الشاملة لنُظُم الحماية، الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خلال تفشّي الوباء. كما يمكن أن يعطّل هذا الأخير سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على الأمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.

ولفتت الدراسة الى أنه في الوقت تخسر الدول العربية حوالي 60 مليار دولار سنويًا بسبب فقدان الأغذية وهدرها، فالحدّ من هاتين الظاهرتين بنسبة 50 في المئة قد يزيد دخل الأسر المعيشية بما لا يقلّ عن 20 مليار دولار، ويُمكّن المنطقة من تحسين مستوى توفر الأغذية إلى حد كبير، وتخفيض الواردات من الأغذية، وتحسين الموازين التجارية.

وأضافت دشتي: “لا بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا. ولا بد من أن تكون الاستجابة الإقليمية داعمةً للجهود الوطنية، وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء والأشخاص المعرّضين للمخاطر”.

هذا وكانت الأمينة التنفيذية للإسكوا قد دعت في وقت سابق الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتماعي يدعم البلدان العربية المعرّضة للخطر. كما كان موجز سياساتي أوّل صادر عن الإسكوا قد سلّط الضوء على أبرز الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها المنطقة العربية من جرّاء فيروس كورونا.

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