الإسلاميون يدعون إلى خطة للإصلاح السياسي الشامل للأعوام الثلاثين المقبلة

عمان- الغد- دعا الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، مساء اليوم الأربعاء، إلى خطة إستراتيجية للإصلاح السياسي الشامل للسنوات الثلاثين القادمة.

وأضاف العضايلة أنّ يجب أنّ تقوم هذه الخطة على “إصلاح التعليم وبناء إنتاجية صناعية وزراعية وتكنولوجية”، مشيرا إلى أنّها “خطة قاعدتها إصلاح سياسي، يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يؤكد الفصل بين السلطات، ويفسح المجال أمام المشاركة الشعبية الحقيقية”.

وأضاف خلال كلمة في الإفطار الرمضاني الذي أقامه الحزب في قاعات جبري المركزي أنّ الوطن يعيش أصعب اللحظات، بتهديد خارجي وجودي، يهدد الدولة وهويتها السياسية.

وقال إنّ “حالة عدم اليقين مع حلفاء الأمس، التي يقود دولهم تيار يميني متطرف، يقوم بفرض الاملاءات على النظم السياسية، دون مراعاة للمآلات، حتى لو كان ثمنها ذهاب الاستقرار لهذه الدولة”.

وأضاف: “هم لا يتحدثون عن وطن بديل فحسب، بل عن فرض نظام بديل، فمشروعهم يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، المسمى (صفقة القرن) شطب القدس والعودة وحل الدولتين، فبدل دفن الوطن البديل كما قيل ذات يوم، عندما ابتلينا بوادي عربة، ندفع الثمن جميعاً حكاماً ومحكومين، بالحديث عن هذا الخطر”.

وتطرق العضايلة في كلمته كذلك العديد من القضايا المحلية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.