“الإسلامي الأردني” أول بنك أردني يقدم “تمويل الخلايا والسخانات الشمسية المنزلية”



عمان- قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، إن البنك باشر بتقديم التمويلات للمواطنين الراغبين بتركيب الخلايا والسخانات الشمسية المنزلية والمدعومة بنسبة 30 % من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ليكون أول بنك أردني يقدم هذا التمويل المدعوم بهدف تشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم على استعمال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والاستفادة من البرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة الطاقة في هذا المجال وتحفيز القطاع المنزلي للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وذلك بموجب اتفاقية التعاون المشترك التي تمت ما بين البنك وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم 13/11/2019 لتسهيل تمويل أنظمة الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية (الأنابيب والمرايا) للقطاع المنزلي، وبما يتوافق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ودعا الدكتور حسين سعيد، المواطنين، للاستفادة من هذه الاتفاقية التي يقدم البنك من خلالها التمويلات للمواطنين الراغبين بتركيب أنظمة الخلايا أو السخانات الشمسية بمختلف أنواعها في منازلهم من قبل المزود أو المقاول الذي يختاره المواطن لتركيب نظام الخلايا الشمسية أو نظام السخانات الشمسية، وتعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظات والمرخصين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية وبمساهمة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بنسبة 30 % من سعر النظام، وتشمل منح التمويل لنظام الخلايا الشمسية “القطاع المنزلي” بمدة لا تزيد على 48 شهراً وبمبلغ 1980 دينارا وألا يتجاوز سعر الكيلوواط 550 دينارا وبقدرة لا تتجاوز 3.6 كيلوواط والسخانات الشمسية بالمرايا بمدة لا تزيد على 24 شهراً وبمبلغ 450 دينارا وسخانات شمسية بالأنابيب لا تزيد على 12 شهراً وبما لا يتجاوز مبلغ 300 دينار، ويتم تعديل سقوف الأسعار سنوياً حسب سعر السوق.