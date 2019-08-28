“الإسلامي الأردني” الراعي البلاتيني للقمة العالمية للسياحة العلاجية

عمان-قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية البلاتينية للمؤتمر الخامس للقمة العالمية للسياحة العلاجية بعنوان “مستقبل السياحة العلاجية” والذي افتتح تحت رعاية مندوب رئيس الوزراء الدكتور سعد جابر وزير الصحة وبتنظيم من مؤسسة طريق الرواد وبالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وبمشاركة وزراء صحة عرب وممثلين حكوميين ومنظمات السياحة العلاجية من عدة دول وشركات تأمين عالمية ، ويهدف المؤتمر الى توفير فرصة لأصحاب الاختصاص والقرار بالسياحة العلاجية للالتقاء والتواصل والتعاون في هذا المجال للخروج بنتائج تدعم عمل السياحة العلاجية وذلك خلال الفترة 25-26/8/2019 في فندق سانت ريجيس/عمان.

وبهذا الخصوص قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني” جاءت مشاركة مصرفنا بدعم فعاليات هذ المؤتمر انطلاقاً من دور مصرفنا الاجتماعي في دعم القطاع الصحي والسياحي وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم استراتيجية الحكومة الأردنية في المجال الصحي والتي تنعكس بالتالي على أداء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية جاذبة تساهم في توفير فرص عمل والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية المستدامة “.