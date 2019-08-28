شركات وأعمال

“الإسلامي الأردني” الراعي البلاتيني للقمة العالمية للسياحة العلاجية

منذ ساعتين
البنك الاسلامي الاردني عمّان

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية البلاتينية للمؤتمر الخامس للقمة العالمية للسياحة العلاجية بعنوان “مستقبل السياحة العلاجية” والذي افتتح تحت رعاية مندوب رئيس الوزراء الدكتور سعد جابر وزير الصحة وبتنظيم من مؤسسة طريق الرواد وبالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وبمشاركة وزراء صحة عرب وممثلين حكوميين ومنظمات السياحة العلاجية من عدة دول وشركات تأمين عالمية ، ويهدف المؤتمر الى توفير فرصة لأصحاب الاختصاص والقرار بالسياحة العلاجية للالتقاء والتواصل والتعاون في هذا المجال للخروج بنتائج تدعم عمل السياحة العلاجية وذلك خلال الفترة 25-26/8/2019 في فندق سانت ريجيس/عمان.
وبهذا الخصوص قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني” جاءت مشاركة مصرفنا بدعم فعاليات هذ المؤتمر انطلاقاً من دور مصرفنا الاجتماعي في دعم القطاع الصحي والسياحي وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم استراتيجية الحكومة الأردنية في المجال الصحي والتي تنعكس بالتالي على أداء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية جاذبة تساهم في توفير فرص عمل والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية المستدامة “.

مقالات ذات صلة

فريق رينو فورمولا 1 يستكمل تطوير ناقل الحركة الهجين لسيارة إنفينيتي

منذ ساعتين

عروض حصرية من “المركزية لكزس” خلال الصيف

منذ ساعتين

“الزيتونة” تكرم الدكتور عبيدات

منذ ساعتين

“تبريد” تشارك في مؤتمر الطاقة العالمي سبتمبر المقبل

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1813.43 0.53%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock