“الإسلامي الأردني” و”كريف الأردن” يجددان اتفاقية الاستعلام الائتماني

عمان- أعلن البنك الإسلامي الأردني وشركة المعلومات الائتمانية- كريف الأردن، تمديد العمل باتفاقية خدمة الاستعلام الائتماني لفترة جديدة التي بدأت منذ العام 2016 لتستمر الشركة بتزويد البنك بخدمات الاستعلام الائتماني والخدمات الجديدة التي تستحدثها، وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد والمدير العام لشركة “كريف” الأردن أحمد عامودي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسين سعيد: “يأتي توقيع الاتفاقية ضمن حرصنا وإيماننا العميق بأن تبادل المعلومات الائتمانية بين جميع مزودي الائتمان من شأنه حماية الأصول البنكية وفي الوقت ذاته حماية العملاء من الإغراق في المديونية، كما أنه يعد من أهم أدوات تعزيز الشمول المالي والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة، كما أثبتت خدمة الاستعلام الائتماني مصداقيتها واعتماديتها العالية طوال الفترة الماضية ومنذ انطلاقها منذ خمس سنوات”.

كما أكد الدكتور حسين أهمية البيانات في عصرنا الحالي في بناء واتخاذ القرارات وأن البنك يعتز بشراكته مع “كريف” الأردن؛ حيث وفرت الشركة قاعدة بيانات ائتمانية ذات اعتمادية عالية يتم تحديث بياناتها من مصادر مختلفة، ما ساعد البنك في عملية اتخاذ القرار الائتماني السليم وفق أسس ومنهجية واضحة لتقديم التمويلات وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعد البنك الإسلامي الأردني من أكبر البنوك الإسلامية العاملة في السوق الأردني وأقدمها ويتمتع بقاعدة عريضة من المتعاملين معه، وتسعى إدارة البنك لكل ما هو جديد في تطوير عملياتها وإدخال التكنولوجيا المالية الى أنظمتها بهدف رفع مستوى الكفاءة والقدرة على التنافسية واختصار الوقت.

ومن جهته، عبر عامودي عن اعتزازه بهذه الشراكة مع البنك الإسلامي الأردني وأن خدمة الاستعلام الائتماني منذ انطلاقتها قد مرت بمراحل تطور عديدة من خلال دخول العديد من البنوك وشركات التمويل الى الخدمة، ما ساعد على زيادة حجم ونوعية البيانات الائتمانية التي تحتويها قاعدة بيانات كريف، ما يوفر المعلومات اللازمة في اتخاذ القرار الائتماني السليم ويساعد على تطوير وحماية أنشطة البنك المختلفة وزيادتها مستقبلا، إضافة الى إطلاق الشركة مجموعة خدمات جديدة مضافة للخدمة الأساسية (التقرير الائتماني)، وهي خدمة التقييم بالنقاط وتقرير مؤشر تنبيهات المحفظة والاستعلام الجماعي.