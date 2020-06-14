“الإسلامي الأردني” يدعم الحملة التطوعية بيوم البيئة العالمي

عمان- واصل البنك الإسلامي الأردني دعم نشاطات جمعية البيئة الأردنية من خلال رعايته الحملة البيئة التطوعية بمناسبة يوم البيئة العالمي، بتنظيم جمعية البيئة الأردنية وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى في منطقة شفا بدران شمل تقليم الأشجار وأعمال النظافة ودهان الأطاريف، وبمشاركة متطوعين وأعضاء من جمعية البيئة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بارتداء المشاركين الكمامات والقفازات وترك مسافة أمان وتباعد بينهم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني “إن مواصلة دعم ورعاية مصرفنا سنوياً لنشاطات جمعية البيئة الأردنية تأتي استكمالاً للعديد من نشاطات الجمعية التي قدم مصرفنا الدعم لها خلال الأعوام الماضية مثل يوم الغابة العالمي، ويوم الأرض العالمي، ومسابقة الرسم البيئية…الخ، وذلك تأكيداً لتحمل مصرفنا مسؤولياته الاجتماعية والبيئية من خلال تعزيز الشراكة المستدامة مع مختلف القطاعات من مؤسسات المجتمع المحلي، وتقديم الدعم لأي نشاط يسهم في خدمة المجتمع والبيئة”.

وقدم السيد معن نصايرة المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية الشكر للبنك الإسلامي الأردني للتعاون والدعم المستمر لسنوات متتالية لأنشطة وبرامج الجمعية، ومنها هذا النشاط الذي يسهم في تحقيق أهداف الجمعية ومبادراتها في المحافظة على بيئة أردنية نظيفة من التلوث وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.