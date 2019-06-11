“الإسلامي الأردني” يستمر برعاية برنامج “مقرئ الأردن”

عمان– واصل البنك الإسلامي الأردني تقديم الرعاية الماسية لبرنامج “مقرئ الأردن” في موسمه السابع وتقديم الجوائز للفائزين بتنظيم من مؤسسة مقرئ الأردن والرابطة العالمية الإسلامية للقراء والمجودين والذي تم بثه خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة التلفزيون الأردني.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني “إن مواصلة مصرفنا لرعاية برنامج مقرئ الأردن تأتي تأكيداً لتحمل مصرفنا لمسؤولياته الاجتماعية في المجال الثقافي ورعايته ودعمه لمختلف المبادرات الهادفة لتقديم مادة ثقافية ودينية للمجتمع المحلي وتستهدف فئة الشباب وشغل أوقاتهم بما هو مفيد وتسليط الضوء على أصحاب المواهب وتقديرهم، وهي من أبرز نشاطات مصرفنا خلال شهر رمضان الفضيل، الى جانب النشاطات المتنوعة الأخرى التي تم تنفيذها من تقديم التبرعات ورعاية الإفطارات الخيرية ورعاية البرامج الإذاعية والتلفزيونية الرمضانية المتنوعة”.

وسلم الدكتور عبد الناصر أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، البنك الإسلامي الأردني، درعاً تكريمية تقديراً لدعم البنك ورعايته للبرنامج تسلمه أحمد عبد الكريم مدير العلاقات العامة في البنك، وذلك خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي أقيم ليلة التاسع والعشرين من رمضان في قاعة المؤتمرات مسجد الملك المؤسس الشهيد عبد الله بن الحسين؛ حيث تم الإعلان عن الفائز بجائزة مقرئ الأردن للعام الحالي وتكريم المشاركين في البرنامج.

وقدم الدكتور صالح الزيود مستشار رئيس الرابطة العالمية الإسلامية للقراء والمجودين ممثل مؤسسة مقرئ الأردن الشكر للبنك الإسلامي الأردني لدعمه المستمر لمسيرة برنامج مقرئ الأردن منذ بداياته وحتى موسمه السابع تأكيداً لأهمية هذا البرنامج الذي يهدف الى إبراز المواهب والتعرف على المتميزين في قراءة القرآن الكريم ونشر ثقافة تجويد وتعلم الأحكام وطريقة التلاوة وجمال الصوت والأداء.