“الإسلامي الأردني” يستمر برعاية مسابقتي المركز الثقافي الإسلامي الثقافية وحفظ القرآن الكريم



عمان -استمر البنك الإسلامي الأردني بتقديم الجوائز للفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم والمسابقة الثقافية امتحان في كتاب (الحصري) لأبناء المجتمع المحلي وطلبة الجامعة الاردنية التي ينظمها سنوياً المركز الثقافي الإسلامي /الجامعة الأردنية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية الاستاذ الدكتور احمد العوايشة مدير المركز الثقافي الإسلامي وشارك فيها 283 متنافسا منهم 76 طفلا و 30 مشتركا في المسابقة الثقافية وحصل 188 متسابقا على 95 فما فوق، وذلك في قاعة زين / المركز الثقافي الإسلامي يوم الاربعاء الموافق 28/8/2019.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ان استمرارية رعاية مصرفنا لنشاطات المركز الثقافي الإسلامي في الجامعة الأردنية وفعالياته الثقافية والاجتماعية والدينية ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم والمسابقة الثقافية يأتي انطلاقا من تحمل مصرفنا لمسؤولياته الاجتماعية وما يوليه من اهتمام برعاية شؤون القرآن الكريم والثقافة والتواجد بمختلف النشاطات التي تساهم في نشر الثقافة والوعي بين أبناء المجتمع المحلي ، كما استمر البنك خلال العام الحالي بتقديم الجوائز للفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف التي تنظمها كلية الشريعة في الجامعة الأردنية.

وقدم الاستاذ الدكتور احمد العوايشة في كلمة القاها خلال الحفل الشكر والتقدير للبنك الإسلامي الأردني لاستمرارية تقديم الجوائز للفائزين بالمسابقة سنوياً والدعم لمختلف نشاطات المركز الثقافي الإسلامي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع المحلي وطلبة الجامعة كما سلم درعاً تكريمياً للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعاية ودعم البنك لهذه المسابقة سنوياً ولنشاطات المركز.