“الإسلامي الأردني” يشارك بفعالية في نشاطاته خلال رمضان لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي

عمان-الغد- استمر البنك الإسلامي الأردني بتقديم الدعم والرعاية للعديد من النشاطات والفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية والإفطارات الجماعية والتي استمرت طيلة شهر رمضان المبارك وذلك تعزيزا لدور البنك الاجتماعي .

وحول ابرز هذه النشاطات قال الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد إن البنك يُعتبر مشاركا رئيسيا وفاعلا لمختلف الأنشطة والفعاليات المحلية الرسمية والشعبية التي تنفذ خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب النشاطات الاجتماعية الأخرى التي تنفذ على مدار العام وذلك تأكيداً لتحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية إلى جانب مسؤولياته الاقتصادية والتي تهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم لمختلف القطاعات التعليمة والتثقيفية والصحية والتي تصب في خدمة اكبر شريحة من ابناء المجتمع المحلي ومنها الفئات الأقل حظا إلى جانب دور البنك الاقتصادي .

وقدم البنك الدعم والرعاية لعدد من موائد الإفطار الخيرية التي نظمها عدد من الجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية ومنها رعاية حفل الافطار الخيري والكسوة للأيتام الذي نظمته كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والمساهمة بدعم حفل الافطار الخيري الذي اقامته مؤسسة خير الأردن للتنمية لحوالي 200 يتيم و600 عامل وطن ودعم حفل الإفطار السنوي لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لتكريم عائلات الممرضين المتوفين ، ودعم إفطار نقابة المعلمين الأردنيين فرع العقبة .

وتأكيداً على حرص الإدارة على إدامة التواصل مع موظفيه فقد دأب البنك سنوياً على إقامة حفلات إفطار رمضانية لجميع موظفيه في الادارة العامة وجميع فروعه ومكاتبه الـ 107 المنتشرة في جميع انحاء المملكة.

وبين الدكتور حسين سعيد انه وتعزيزا للتعاون المستدام بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية فقد ساهم البنك في تقديم الدعم والتبرع لنشاطات تكية ام علي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم وجبات إفطار للصائمين وتوزيع الطرود الغذائية للأسر الأشد فقراً و الايتام والفقراء والمحتاجين، وتم التبرع لصندوق الزكاة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وللجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني ولجمعية غزة هاشم وجمعية الشوبك لرعاية الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الضياء الخيرية وجمعية الربيع للتنمية الاجتماعية وجمعية الفيحاء الخيرية وجمعية الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم ولجمعية المحافظة على القرآن الكريم وجمعية حمزة بن عبد المطلب الثقافية الإسلامية لرعاية الفتيات اليتيمات وجمعية جبل عجلون الخيرية وجمعية المركز الإسلامي الخيرية مركز عوجان للخدمات المجتمعية في محافظة الزرقاء ، وجمعية أهالي حي الطفايلة الخيرية كما تم تقديم التبرعات والمساعدات لبعض الحالات من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برنامج (اهل العون) الذي بث عبر إذاعة الامن العام .

اما في الجانب التعليمي فقد تم التبرع لصندوق الأمان لمستقبل الايتام بتحمل تكاليف تعليم عشرة طلاب لمدة اربع سنوات ابتداءً من العام 2019 وفي المجال الصحي فقد تم تقديم الدعم لجمعية سنابل للرعاية الصحية لدعم نشاطات مركز التوحد في لواء عين الباشا /مخيم البقعة كما استمر البنك بدعم نشاطات مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في حملة الزكاة ” ضاعف اجرك في رمضان وامنح مرضى السرطان فرصة حقيقية للشفاء ” بتوزيع “بروشور ” خاص بالحملة على جميع فروع ومكاتب البنك إلى جانب صناديق التبرعات المنتشرة في فروع البنك .

اما على المستوى الثقافي فيهدف البنك إلى رفع المستوى الثقافي لدى أفراد المجتمع من خلال دعم مختلف الأنشطة الثقافية التي تساهم في ملء أوقات فراغ الشباب بما هو مفيد ونافع وتوثيق الصلة بين أفراد المجتمع من خلال استمرارية رعايته للمسابقة الإذاعية الدينية عبر إذاعة الأمن العام امن إف أم والعديد من البرامج الدينية الرمضانية التي تبث عبر أثير الإذاعة والإذاعة الأردنية وعبر شاشة التلفزيون الأردني ومنها برنامج جائزة مقرئ الأردن، ودعم الندوات الفكرية والثقافية التي ينظمها منتدى الاعتدال للفكر والثقافة وبمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين في عدة محافظات والهادفة إلى تبني الفكر الوسطي المعتدل ، وتم دعم جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية .