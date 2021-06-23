“الإسلامي الأردني” يفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن

عمان -الغد- فاز البنك الإسلامي الأردني بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن للعام 2021 من مجلة “The Banker” البريطانية التي تصدر عن مجموعة Financial Times المتخصصة في مجال البنوك والاستثمار على المستوى الدولي، وتمنح جوائزها سنوياً للبنوك المتميزة على مستوى كل دولة.

وجاء اختيار البنك الإسلامي الأردني وفق أسس محددة وما حققه من نتائج وانجازات في مجال تطوير اعمال الصيرفة الإسلامية.

كما جاء في التقرير الصادر عن المجلة في الأول من حزيران (يونيو) الحالي انه على الرغم من أن العام 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات على البنوك في جميع انحاء العالم إلا أن البنوك الإسلامية استطاعت التكيف والتعامل مع التحديات الجديدة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا ومنها البنك الإسلامي الأردني الذي يعد أكبر بنك إسلامي في الأردن، وثالث أكبر بنك في القطاع المصرفي الأردني من حيث إجمالي التمويل والاستثمار والودائع، حيث استمر بالحصول على هذه الجائزة بكل جدارة نتيجة لما حققه من نتائج جيدة رغم مختلف التحديات ومنها استمرار النمو في اجمالي الأصول بنسبة 9.2 % وارتفاع في حقوق الملكية بنسبة 12.5 % مع تميزه في تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية وتحسين وتطوير قنواته الإلكترونية والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهاتف المحمول والإنترنت ، وتقديم الخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال/ (Islami Digital الى جانب التوسع الجغرافي وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الالي وتقديم البطاقات المصرفية اللاتلامسية والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن للبنك دورا مميزا في دعم وتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم وإطلاق حزمة من المنتجات والخدمات الجديدة مثل منتج زفافي لمساعدة المقبلين على الزواج لتقليل العبء المالي عليهم كما تم تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية او السمعية او الحركية لتمكينهم من إدارة أموالهم بسهولة ويسر.

واعرب الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، عن سعادته باستمرار حصول البنك وللمرة الثامنة على هذه الجائزة منذ ان بدأت مجلة ” The Banker ” بمنح الجوائز للمصارف الإسلامية في العام 2013 وذلك لتسليط الضوء على البنوك المتميزة في مجال العمل المصرفي الإسلامي على مستوى الدولة في كل عام ، والتي تأتي تأكيدا لقدرة البنك على تحقيق الإنجازات والثبات في مواجهة مختلف التحديات والتقلبات والأزمات التي تحيط بالعالم ومنها جائحة كورونا التي ما تزال تعصف بالعالم ، مؤكداً على استمرارية بذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات وتنفيذ استراتيجية البنك للاستمرار في التميز على مختلف الصعد والحفاظ على مكانة متقدمة في العمل المصرفي الإسلامي.