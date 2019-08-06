“الإسلامي الأردني يقدم “نقوط” لعرسان حفل الزفاف الجماعي

عمان-شارك البنك الإسلامي الأردني بحفل الزفاف الجماعي السابع و العشرين الذي نظمته جمعية العفاف الخيرية، حيث سلم مساعد المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور عبد الحميد أبو صقري هدية نقوط بواقع مئتي دينار لكل عروسين مشاركين في الحفل والذين بلغ عددهم 32 عريسا وعروسة وذلك يوم الجمعة 2/8/2019 في مدارس سنابل الخير في منطقة طارق.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور حسين سعيد التهاني للعرسان واهاليهم ولجمعية العفاف وجميع القائمين على تنظيم الحفل مؤكداً على استمرارية مشاركة البنك بحفل الزفاف الجماعي الذي ينظم للمرة السابعة والعشرين وهذا تأكيد على تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية تجاه أبناء المجتمع المحلي وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تقديم القروض الحسنة والنقوط للعرسان وتعبيراً عن التزام البنك بأحكام الشريعة الاسلامية والمحافظة على القيم الاسلامية ونشر العادات الحسنة واحياء قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع وهو احد أسس برامج البنك الاجتماعية ، حيث بلغ إجمالي القروض الحسنة المقدمة بالتنسيق مع الجمعية حتى نهاية عام 2018 حوالي ستة ملايين دينار موزعة على 10.129 مستفيداً و خلال العام 2018 فقط فقد وصل المبلغ إلى حوالي 327 ألف دينار استفاد منها 327 مستفيداً هذا بالإضافة إلى تمويل من يرغب منهم بالمرابحة لشراء الأثاث والحاجيات المختلفة.

وايماناً برسالة البنك الاجتماعية فقد قدم البنك القروض الحسنة بدون مقابل للأفراد مباشرة لمساعدتهم في مواجهة ما تتطلبه بعض الحالات الاجتماعية كالعلاج والتعليم والزواج من نفقات حيث بلغ مجموع القروض الحسنة التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2018 حوالي 282مليون دينار استفاد منها حوالي 472 ألف مواطناً وخلال العام 2018 فقط فقد وصل المبلغ إلى حوالي 14.4 مليون دينار استفاد منها 23.4 الف مواطن . كما يستقبل البنك ودائع في “حساب القرض الحسن” من الراغبين في اقراضها عن طريق البنك كقروض حسنة، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في نهاية عام 2018 حوالي 2.3 مليون دينار.