“الإسلامي الأردني” يواصل عقد ورش عمل لمتعامليه من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

عمان- الغد- واصل البنك الإسلامي الأردني، تحت رعاية الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد، عقد ورشة عمل متخصصة لمتعاملي البنك من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME’s) في عمان وفروع الوسط.

وذكر البنك، في بيان صحفي أمس، أن هذا التوجه يأتي تعزيزاً لمفهوم الشمول المالي وتطبيقاً للتعاون المشترك مع البنك المركزي الأردني وصندوق سند لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبإعداد وتنظيم دائرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية في البنك، وبحضور مساعدي المدير العام الدكتور موسى مبارك والدكتور محمد فهمي الجعبري، وذلك في قاعات أكاديمية تدريب البنك في فرع الحسين.

ورحب الدكتور حسين سعيد بمتعاملي البنك المشاركين في الورشة، مؤكداً حرص البنك على إدامة التواصل مع جميع متعامليه وتنفيذ استراتيجية البنك بالتوسع بتقديم التمويلات للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME’s)، معززاً بذلك الإجراءات التي ينفذها البنك لدعم هذه الفئة من متعامليه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض لكفالة تمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لقطاعات مختلفة (الطاقة المتجددة، الصناعة، الاستشارات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، النقل، الصحة والزراعة، التعليم)، وتوسيع مظلة المستفيدين من الخدمات المالية.

وعقد الورشات المتخصصة ومنها هذه الورشة التي تأتي ختاماً لسلسلة الورشات التي عقدها البنك الإسلامي الأردني من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2017 واستمرت لمدة ثلاثة أعوام وغطت مختلف مناطق المملكة (الوسط والشمال والشرق والجنوب).

وأتاحت الفرصة للمشاركين فيها الاطلاع على أهم المهارات والأدوات الإدارية والمالية الضرورية للتخطيط المالي وإدارة الأعمال للمشاريع ووفقاً لأفضل الممارسات والتي ستساعد على كيفية الحصول على التمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعرف على دراسة حالة لنماذج ومشاريع توضح دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة ودعم هذه المشاريع وتيسير حصولها على التمويل، وكيفية اتخاذ القرار الصائب بتحديد الجهة المناسبة للتمويل.

وفي نهاية الورشة، سلم الدكتور موسى مبارك الشهادات للمشاركين الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لإدارة البنك التي أتاحت لهم هذه الفرصة المميزة التي ستسهم بدعم مشاريعهم وتطويرها ونموها وحرصها المستمر على إدامة التواصل معهم.