تمويل اسلامي

“الإسلامي للتنمية” يمول مشاريع في فلسطين بـ1.6 مليون دولار

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القدس المحتلة – وقع وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية مجدي الصالح اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقاء الصالح في مكتبه، مع المهندس محمد أبو ذياب من مكتب استشاري البنك الإسلامي للتنمية-جدة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام الشؤون القانونية إسلام أبو زياد، والمهندس محمد القاضي، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم.
ويأتي هذا التمويل ضمن سلسلة المنح التي تقدمها الصناديق العربية والإسلامية، دعما لتنفيذ مشاريع تطويرية لصالح الهيئات المحلية.-(وكالات)

مقالات ذات صلة

قطر قطب في التمويل الإسلامي عالميا

منذ ساعتين

إدراج صكوك البنك الدولي الإسلامي في بورصة لندن

منذ ساعتين

32 مليار دولار الصكوك والسندات السعودية في 2019

منذ ساعتين

المصرف الإسلامي بين الوساطة المالية والاستثمار

منذ أسبوعين

السوق مغلق المؤشر 1824.13 0.49%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock