“الإسلامي للتنمية” يمول مشاريع في فلسطين بـ1.6 مليون دولار

القدس المحتلة – وقع وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية مجدي الصالح اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء الصالح في مكتبه، مع المهندس محمد أبو ذياب من مكتب استشاري البنك الإسلامي للتنمية-جدة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام الشؤون القانونية إسلام أبو زياد، والمهندس محمد القاضي، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم.

ويأتي هذا التمويل ضمن سلسلة المنح التي تقدمها الصناديق العربية والإسلامية، دعما لتنفيذ مشاريع تطويرية لصالح الهيئات المحلية.-(وكالات)