“الإسلامي” نموذجا في ورشة “الرقابة على المصارف الإسلامية”

عمان- عقد البنك الإسلامي الأردني، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للمالية الإسلامية، ورشة تدريبية بعنوان “الرقابة والتدقيق على أعمال المصارف الإسلامية” تحت رعاية الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني وبمشاركة 33 من منتسبي الجمعية وأساتذة جامعيين وطلبة دراسات عليا وباحثين ومهتمين في موضوع المصارف الإسلامية، وذلك في مبنى أكاديمية تدريب البنك الإسلامي الأردني في جبل الحسين يوم 15/12/2019. وقال الدكتور حسين سعيد “إن عقد هذه الورشة المتخصصة بالرقابة والتدقيق الشرعي للمصارف الإسلامية يهدف الى تعزيز دور مصرفنا في تحمله مسؤولياته الاجتماعية من خلال نشر ثقافة المصرفية الإسلامية وربط الجوانب النظرية بالعملية، واضعين تجربة مصرفنا نموذجاً للتطبيق العملي لكل من ينشد العلم والمعرفة من طلبة وأكاديميين وباحثين ومؤسسات وهيئات تعليمية وأكاديمية وبحثية، كما تبين هذه الورشة مدى امتثال البنك الإسلامي الأردني لأعلى معايير الالتزام مع مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث الرؤية والرسالة والثقافة الإدارية والتنظيمية للبنك مع الالتزام بتطبيق التعديلات التنظيمية للحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الى جانب الالتزام بالمعايير الأخلاقية والإسلامية بين جميع مستويات الموظفين، معززاً هذا الالتزام بهيئة رقابة شرعية كفؤة تتألف من أربعة أعضاء من ذوي السمعة الطيبة، بالإضافة الى كادر تدقيق شرعي داخلي مؤهل”، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون ما بين البنك والجمعية لعقد المزيد من الورشات المتخصصة وتعميمها بمختلف محافظات المملكة للتعريف بمفهوم المصرفية الإسلامية وآلية عملها.

وحاضر الدكتور علي أبو العز مدير دائرة التدقيق الشرعي في البنك الإسلامي الأردني في الورشة، مستعرضاً تجربة البنك الإسلامي الأردني في الرقابة والتدقيق الشرعي، مبيناً خطة دائرة التدقيق الشرعي وآلية عملها وملاحظاتها وآلية إعداد التقارير وكيفية اتخاذ الإجراءات الرقابية الهادفة الى تطبيق الالتزام الكامل في أداء موظفي البنك وعملياته التمويلية المختلفة.

وقدم الدكتور علي هلال البقوم المدير التنفيذي الناطق الإعلامي باسم الجمعية الأردنية للمالية الإسلامية الشكر والتقدير لإدارة البنك الإسلامي الأردني والتعاون المستمر مع الجمعية، مقدراً الدور الكبير للبنك في تعزيز نشر الثقافة المالية الإسلامية، ومنها هذه الورشة المتخصصة لتوضيح مفهوم وآلية التدقيق الشرعي لدى المهتمين في هذا المجال، وفي نهاية الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين.