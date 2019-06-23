“الإسلامي” يجدد دعمه للمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

عمان- جدد البنك الإسلامي الأردني، وللعام السابع والعشرين على التوالي، مواصلة تقديم الدعم للمسابقة الهاشمية الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للذكور والرابعة عشرة للإناث والتي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سنوياً بتقديم الجوائز النقدية للفائزين بالمسابقة خلال الحفل الرسمي الذي أقيم تحت رعاية الأمير فيصل بن الحسين مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لتكريم الفائزين بالمسابقة ولجنة التحكيم، وذلك يوم 20 حزيران (يونيو) الحالي في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني “إن مشاركة مصرفنا كداعم رئيسي للمسابقة الهاشمية سنوياً تعد من أبرز نشاطات البنك الاجتماعية الرئيسية السنوية وتأكيدا لتحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية من خلال الاهتمام الذي يوليه في المحافظة على القرآن الكريم بتقديم التبرعات والجوائز التكريمية للحفاظ وللمسابقات التي يتم تنظيمها من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومؤسسات محلية مختلفة، كما هو تعزيز للعلاقة المستدامة والتشاركية بين البنك الإسلامي الأردني ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدعم نشاطاتها وعلى مدار العام، وقد بلغ إجمالي التبرعات التي قدمها البنك كجوائز للفائزين بالمسابقة الهاشمية منذ تأسيسها حوالي 574 ألف دينار منها 40 ألف دينار جوائز وزعت هذا العام”.

ومن جهته، أشاد الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبوالبصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بإسهام البنك الإسلامي الأردني السنوي ولأعوام متتالية بتقديم الجوائز للفائزين بالمسابقة وتشجيع حفظة القرآن الكريم والدعم المستمر لمختلف نشاطات وزارة الأوقاف الشؤون والمقدسات الإسلامية.