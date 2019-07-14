“الإسلامي” يحول مكتب عين الباشا إلى فرع

عمان – تطبيقا لخطة البنك الإسلامي الأردني الاستراتيجية في توفير الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتوسيع شبكة فروعه للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين أقيم تحت رعاية الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني حفل استقبال بمناسبة تحويل مكتب البنك في لواء عين الباشا/ محافظة البلقاء إلى الفرع التاسع والسبعين وذلك في نفس الموقع الكائن مقابل محطة عين الباشا للمحروقات وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14 تموز 2019، وبحضور الإدارة التنفيذية العليا في البنك وعدد من شيوخ ووجهاء وأهالي المنطقة ومتعاملي البنك الذين أعربوا عن اعتزازهم بتوسع البنك الإسلامي الأردني ضمن محافظة البلقاء من خلال تحويل مكتب عين الباشا إلى فرع وذلك لتلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور حسين سعيد لقد تواجد مصرفنا في منطقة عين الباشا منذ العام 2017 بافتتاح مكتب مصرفي ليكون أول بنك أردني يتواجد في لواء عين الباشا، ونتيجة التوسع في النشاط الاقتصادي والاقبال الشديد وتسهيلا على متعاملي مصرفنا واستقطاب متعاملين جدد تم تحويل مكتب عين الباشا إلى فرع ليقدم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية الإسلامية، ليصبح عدد فروع ومكاتب البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة 107 فروع ومكاتب وتصبح حصة محافظة البلقاء ستة فروع وهي عين الباشا، البقعة، السلط، بوابة السلط ، دير علا، الشونة الجنوبية ومكتب واحد في الصبيحي، مؤكدا حرص البنك على استمرارية التوسع الجغرافي بمختلف مناطق المملكة والسعي الدائم للتواجد القريب من المواطنين التواقين للخدمات المصرفية الإسلامية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.