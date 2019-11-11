“الإسلامي” يدعم المؤتمر التاسع للبحث العلمي

عمان- الغد- شارك البنك الإسلامي الأردني بتقديم الدعم للمؤتمر التاسع للبحث العلمي في الأردن من خلال الرعاية المصرفية الحصرية للمؤتمر الذي قامت بتنظيمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع والجامعة الأردنية.

وعقد المؤتمر برعاية الأستاذ الدكتور عدنان بدران رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية والجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع وحضور الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة الأردنية وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من الجامعات الأردنية والعربية والعالمية ومتخصصين في البحث العلمي من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وبين الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، أن رعاية البنك لهذا المؤتمر تأتي تعزيزاً لدور البنك الوطني في دعم البحث العلمي وتحمله لمسؤولياته الاجتماعية من خلال ما يوليه من اهتمام مستمر بأنشطة البحث العلمي التي تنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتدعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، مشيداً بالعلاقة المستدامة ما بين البنك والجمعية الأردنية للبحث العلمي وبالجهود المبذولة لعقد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على موضوع البحث العلمي ودوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وآليات الإفادة من البحوث العلمية وتطبيقاتها في القطاعات المختلفة في الأردن ووضع نتاج البحوث في متناول صانعي القرارات لتعميق التواصل بين أصحاب الفكر العلمي البحثي وصناع القرار.

ومن جانبه، عبر الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع عن شكره وتقديره لإدارة البنك الإسلامي الأردني لدعم المؤتمر ومسيرة الجمعية الدائمة.

وسلم دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران درعاً تكريمية للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك للمؤتمر، تسلمه أحمد عبد الكريم مدير العلاقات العامة في البنك. وتناول المؤتمر الذي استمر لمدة يوم واحد محاور عدة منها “البحث العلمي في الأردن ترف أو صناعة وريادة”، و”المدرسون في مؤسسات التعليم العام”، و”الترابط الهندسي بين الطاقة والبيئة والاقتصاد”، و”الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في الأردن”، و”الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات المعاصرة”، و”الإبداعات البحثية العلمية الأردنية”، و”سوء التغذية المشاكل والحلول وإدارة الأزمات والطوارئ”.