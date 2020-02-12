“الإسلامي” يدعم “ركن الطالب” في الجامعة الأردنية

عمان- شارك البنك الإسلامي الأردني احتفالات الجامعة الأردنية/ مركز تنمية وحدة المجتمع المحلي بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة؛ حيث تم افتتاح “مشروع ركن الطالب” ضمن بنك الملابس الخاص بالجامعة الأردنية بتبرع ودعم من البنك الإسلامي الأردني، وذلك بمبنى المركز الثقافي الإسلامي احتفاءً بهذه المناسبة بتاريخ 10/2/2020.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني “لقد أسهم مصرفنا بتقديم الدعم المادي لإنشاء “مشروع ركن الطالب”؛ حيث يعد المشروع الخدمي الأول من نوعه في الجامعة الأردنية لتأمين احتياجات الطلبة من ذوي الدخل المحدود من الملابس مجاناً، وذلك تعزيزاً لدور مصرفنا الاجتماعي من خلال مشاركته الفاعلة بمختلف النشاطات الاجتماعية التي تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة”، مؤكداً اعتزازه بالشراكة المستدامة التي تجمع البنك الإسلامي الأردني والجامعة الأردنية من خلال النشاطات المجتمعية والعلمية والبحثية التي تصب في دعم المسيرة العلمية والأكاديمية وتخدم مجتمع الطلبة والمجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

وقدمت الأستاذة الدكتورة نهاد البطيخي مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية الشكر والتقدير للبنك الإسلامي الأردني على دعمه لإنجاح برنامج بنك الملابس الخاص بالجامعة الأردنية/ مشروع ركن الطالب الذي سيسهم بتزويد الطالب الفقير بكسوة شتوية وأخرى صيفية وعلى مدار العام الجامعي.

وفي نهاية الحفل، سلم رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة درعاً تكريمية للبنك الإسلامي الأردني لدعمه وتبرعه للمشروع.