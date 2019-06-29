“الإسلامي” يدعم مؤتمر “القدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية”

عمان- الغد- رعى البنك الإسلامي الأردني المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك بعنوان “القدس: مكانة شرعية ورعاية هاشمية”.

وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وبمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من الجامعات الأردنية والعربية، وذلك خلال الفترة 25 27- /6 /2019 في جامعة اليرموك.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني “إن استمرارية رعاية مصرفنا للمؤتمر العلمي الدولي لكلية الشريعة في جامعة اليرموك هي استمرار لنهج مصرفنا بتعزيز دوره الاجتماعي في المجالين العلمي والبحثي من خلال تقديم الدعم العديد من الجهات ذات الطابع الأكاديمي والثقافي والأدبي والتي تتوافق مع توجهات البنك عامة وتوثق للعلاقة التشاركية مع جامعة اليرموك وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بدعم مختلف نشاطاتها، وأبرزها تبرع البنك بتحمل تكاليف تحديث كلية الشريعة وقاعاتها التدريسية، الى جانب المساهمة بدعم المؤتمرات والندوات المختلفة التي تصب في خدمة المسيرة التعليمية والبحثية، وتأكيداً لتحمل مصرفنا مسؤولياته الاجتماعية والدينية تجاه المقدسات الإسلامية ولدوره المتمم مع مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية والمبادرات التي تؤكد نشر الثقافة والمعرفة والوعي والحفاظ على المدينة المقدسة وهويتها العربية والإسلامية”.

وأشاد الدكتور أسامة علي الفقير الربابعة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالدور الذي يقوم به البنك الإسلامي الأردني في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى دعم الحركة العلمية والبرامج الأكاديمية في الجامعات والمؤسسات الأردنية، وأعرب عن شكره وتقديره لرعاية البنك للمؤتمر الذي خصص عن القدس الشريف ودور الأردن التاريخي والهاشميين في رعاية القدس والمقدسات والوقوف في وجه التحديات وإبراز دور القدس الحضاري والثقافي وتقديم مقترحات واقعية لاستشراف مستقبل القدس الشريف وسبل دعم أبنائه وتثبيتهم حفاظا على مكانة القدس وشرعيته.

وسلم الروابدة درعاً تكريمية للبنك الإسلامي الأردني تسلمه مدير فرع البنك في إربد شارع ايدون الدكتور محمد الدقامسة تقديراً لدعمه للمؤتمر، وذلك خلال افتتاح فعالياته.