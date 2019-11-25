“الإسلامي” يرعى حفل تكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات

عمان – كرم الأمير رعد بن زيد الأستاذ موسى شحادة رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك للحفل التكريمي لذوي المتبرعين بالقرنيات وتوزيع الشهادات التقديرية عليهم ، الذي تنظمه جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر ولجنة بنك العيون الأردني للعام العاشر على التوالي ، وبحضور الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد ومساعديه و ذوي الأشخاص المتبرعين والمتبرع لهم بالقرنيات وذويهم ، وذلك في مطعم جبري المركزي يوم السبت الموافق 23/11/ 2019. وعبر الأمير رعد عن سعادته بهذا اللقاء بين أبناء الوطن داعياً الى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالقرنيات والتوسع فيها بمختلف محافظات المملكة كما اشاد بدور البنك الإسلامي الأردني وإدارته في استمرارية دعم هذا الحفل التكريمي الى جانب العديد من الجهات الداعمة الأخرى.

واكد الأستاذ موسى شحادة في كلمة القاها خلال الحفل على حرص البنك المستمر للمساهمة في التكريم السنوي لذوي المتبرعين بالقرنيات والمتبرع لهم ، والتواجد في أي عمل يساهم في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ويخدم الوطن ويعزز الشراكة المستدامة ما بين البنك وجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر وبنك العيون الأردني مشيداً بالجهود الوطنية التي تبذل للتوعية بأهمية التبرع بالقرنيات مبيناً ان مبادرة البنك ومنذ عشر سنوات بدعم هذا الحفل التكريمي هي تتويج لنشاطات البنك الإنسانية والاجتماعية وهو من أبرز نشاطات البنك السنوية في المجال الاجتماعي.

من جانبه قال الدكتور حسين سعيد ان البنك الإسلامي الأردني مستمر في تحمل مسؤولياته الاجتماعية ودعم الجهود الوطنية للتوعية والتثقيف بأهمية التبرع بالقرنيات الى جانب دعم جميع الجهود التي توجه للفئات من ذوي الاعاقة التي تحتاج كل الدعم والحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية وتسهيل الوصول الى المعلومة المتعلقة بها، وتنفيذا لتعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة رقم (18/2018) الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقد تم بحمد الله الانتهاء كمرحلة أولى من تجهيز أكثر من10 % من فروع ومكاتب مصرفنا الحالية، بتوفير العديد من الإجراءات الداعمة للتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف فئاتهم (السمعية والبصرية والحركية) مع السعي المستمر لمتابعة احدث المستجدات التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة والاخذ بيدهم ودعمهم.