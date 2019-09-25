“الإسلامي” يرعى مؤتمر” التمويل الإسلامي وحقوق الملكية”

عمان– قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية الحصرية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني بعنوان ” التمويل الإسلامي وحقوق الملكية: الواقع وفرص الابتكار ” الذي نظمته جامعة العلوم الإسلامية للجامعة وبالتعاون مع البنك وتحت رعاية الدكتور وائل عربيات رئيس جامعة العلوم الإسلامية وبحضور الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني وبمشاركة قضاة وعلماء شرعيين وأكاديميين واقتصاديين وباحثين متخصصين من الأردن و الدول العربية وذلك في فندق القوات المسلحة الأردنية خلال الفترة 18- 2019/9/19.

وألقى الدكتور حسين سعيد كلمة اثناء افتتاح فعاليات المؤتمر أشاد فيها بالتطبيق العملي للشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي من خلال التعاون الدائم بين البنك الإسلامي الأردني وجامعة العلوم الإسلامية وتحقيق دور البنك الإسلامي الأردني بتحمل مسؤولياته الاجتماعية الى جانب ادواره الاقتصادية والتنموية من خلال تواجده ودعمه للمسيرة الاكاديمية العلمية والبحثية وبالتوازي مع المسيرة العملية والتطبيقية للتمويل الإسلامي وعمل المصرفية الإسلامية ومنها هذا المؤتمر الذي يختص بموضوع التمويل الإسلامي في مجال علاقات الملكية وما يتعلق بها من إشكاليات وتحديات تواجهها في مجال العقود المصرفية والالتزامات واستثمار الفرص التمويلية والمتغيرات المستجدة في حقل الصيرفة الإسلامية ، والخروج بنتائج عملية تشكل دعماً للتمويل الاسلامي بشكل عام وللمصرفية الاسلامية بشكل خاص.

وترأس الدكتور حسين سعيد الجلسة الثانية التي تناولت مواضيع دور المصارف الإسلامية في تمويل مشروعات التنمية باستخدام (B.O.T) ، والمنظور الفلسفي للتنمية الشاملة( البنوك الإسلامية أنموذجاً ) وحماية الملكية الوقفية ضرورة تنموية، ودور العمل المصرفي الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وحماية حق الملكية في عقدي المشاركة والاجارة المنتهيين بالتمليك “شرعاً وقانوناً”

كما سلم الدكتور وائل عربيات درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد تقديراً لرعاية البنك الإسلامي الأردني الحصرية للمؤتمر.

من جهة أخرى ألقيت كلمات اثناء حفل افتتاح المؤتمر قدم فيها كل من الدكتور وائل عربيات رئيس جامعة العلوم الإسلامية راعي المؤتمر والدكتورة هناء الحنيطي عميد البحث العلمي في جامعة العلوم الاسلامية رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الشكر للبنك الإسلامي الأردني متمنين له التقدم والازدهار في مسيرته مقدرين تعاونه المستمر بدعم مختلف نشاطات الجامعة وتبرعه ورعايته لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى ترسيخ ثوابت حقوق الملكية والتصرفات الناشئة في إطار التغيرات المستجدة في حقل الصيرفة الإسلامية، ودعم دور التمويل الإسلامي في تعظيم المنافع المنبثقة من الابتكارات المالية المعاصرة خاصة في مجالات تطوير مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات الملكية العامة.