“الإسلامي” يرعى مؤتمر طريق الحرير الرابع

عمان- الغد – شارك البنك الإسلامي الأردني بدعم مؤتمر طريق الحرير الرابع بعنوان “الريادة في الأعمال” من خلال تقديم الرعاية الذهبية للمؤتمر بتنظيم من ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني وجمعية الرعاية والإبداع الأردنية وبالتعاون مع مشروع مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية (JADE) الممول من الاتحاد الأوروبي.

وعقد المؤتمر تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وحضر مندوبا عنه الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين وبمشاركة 500 رجل أعمال من داخل وخارج الأردن وذلك في فندق سانت ريجيس.

وألقى الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني كلمة ترحيبية اثناء حفل عشاء استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر من خارج الأردن يوم الجمعة 6/12/2019 في فندق سانت ريجيس مؤكدا على ان استمرارية رعاية وتواجد البنك الإسلامي الأردني في مؤتمرات طريق الحرير منذ نسخته الأولى العام 2014 الى النسخة الرابعة 2019 هو تطبيق عملي للشراكة الحقيقية بين مؤسسات رجال الأعمال والقطاع المصرفي الهادفة إلى دعم المسيرة الاقتصادية والتنموية وتعزيز للعلاقة المستدامة ما بين البنك وملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني ومؤتمراته والتي تؤكد على أهمية عقد هذه المؤتمرات في الأردن الذي يحظى بمكانة مميزة وواحة جاذبة للاستثمار بين مجتمعات رجال الأعمال مستعرضا تجربة الأردن في العمل المصرفي الإسلامي من خلال ما حققه البنك الإسلامي الأردني الذي يعد أول بنك إسلامي في الأردن من إنجازات ساهمت بترسيخ قواعد العمل المصرفي الإسلامي ودعم الاقتصاد الوطني الأردني مشيدا بالجهود الحثيثة لعقد مؤتمر طريق الحرير الرابع الذي يركز على الريادة والابداع في الأعمال واهميتها من خلال اتاحة الفرصة للالتقاء والتباحث بين أصحاب الأعمال وريادي الأعمال لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العملية لتطوير الأعمال القائمة وتأسيس أعمال ريادية قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات ومتمكنة من المنافسة المحلية والعالمية مؤكدا على دور البنك الإسلامي الأردني بتحمله لمسؤولياته الاجتماعية تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرارية رعاية مختلف اللقاءات التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونموه ودعم المشاريع الريادية وتمكينها من تطوير أعمالها.

وسلم المهندس نظمي عتمه رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني درعاً تكريمية للدكتور حسين سعيد تقديرا لرعاية البنك للمؤتمر وأعرب عن شكره لاستمرارية رعاية ودعم البنك لملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني.