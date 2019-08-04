“الإسلامي” يرعى مؤتمر مستجدات العلوم الشرعية

عمان- قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية الحصرية والدعم للمؤتمر الدولي لكلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعنوان “مستجدات العلوم الشرعية” الذي افتتح تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة الأردنية وبحضور الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني وبمشاركة أكاديميين واقتصاديين وباحثين متخصصين من الأردن وعدد من الدول العربية والأجنبية، وذلك خلال الفترة 30-31/7/2019.

وفي كلمة ألقاها أثناء افتتاح فعاليات المؤتمر، عبر الدكتور حسين سعيد عن اعتزازه بالعلاقة المستدامة التي تجمع البنك مع الجامعة الأردنية وكلية الشريعة وتبين الدور الكبير للبنك في دعم مسيرة الاجتهاد والنهوض بالفكر العلمي والبحثي من خلال دعمه لهذا المؤتمر وللعديد من اللقاءات المتخصصة الداعمة للمسيرة التعليمية والبحثية والاقتصادية، سواء كانت شرعية أو مصرفية وغيرها، والتي تؤكد تحمل البنك مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية وتعزز دوره المميز في دعم الاقتصاد الوطني وتميز أداءه في العمل المصرفي الإسلامي ليسهم بالارتقاء بمسيرة الأردن الاقتصادية والتنموية والعلمية، مؤكداً حرص البنك على استمرارية تعاونه مع الجامعة الأردنية وكلية الشريعة ومع مختلف القطاعات التعليمية والعلمية والبحثية.

كما ترأس الدكتور حسين سعيد الجلسة الأولى بعنوان “قضايا مستجدة في الاقتصاد والمصارف” تناولت ضوابط التشريعات التجارية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية “المغرب نموذجاً” ودور التمويل الإسلامي متناهي الصغر في التنمية الاقتصادية والتحديات والمخاطر، والتمويل الإسلامي متناهي الصغر وأثره على التنمية الاقتصادية.

ووجه كل من الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة الأردنية راعي المؤتمر والأستاذ الدكتور عدنان العساف عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في كلمتين ألقيتا أثناء حفل افتتاح المؤتمر الشكر والتقدير للبنك الإسلامي الأردني الرائد في العمل المصرفي الإسلامي والداعم الدائم لمسيرة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية ودعم مختلف نشاطاتها ورعايته ودعمه لهذا المؤتمر، وتم تسليم الدكتور حسين سعيد درعاً تكريمية تقديراً لرعاية البنك الإسلامي الأردني الحصرية للمؤتمر الذي يهدف الى تقديم مساهمة حقيقية لمختلف العلوم الشرعية من خلال معالجة إشكاليات بحثية واقعية جديدة تراعي سلم الأولويات وتتيح فرصة لأكبر عدد من المختصين في العلوم الشرعية للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز منهج التأصيل الشرعي وترسيخ قيم الحوار والتسامح وقبول الرأي الآخر من خلال المحاور التي تم استعراضها في المؤتمر والتي شملت دراسات العقيدة والأديان والدراسات القرآنية في ضوء العلوم المعاصرة والفقه وأصوله والقضاء الشرعي والمصارف الإسلامية.