“الإسلامي” يرعى منتدى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عمان – الغد – قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية الذهبية لمنتدى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بتنظيم من اتحاد المصارف العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية / لندن وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة / مصر، وبرعاية محافظ البنك المركزي الأردني وبمشاركة مصرفيين ومتخصصين عرب ودوليين خلال الفترة 28-29/10/2019 في فندق كمبنسكي/ البحر الميت.

وحول رعاية البنك للمنتدى صرح الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ان استمرارية رعاية ودعم البنك الإسلامي الأردني لمنتديات ولقاءات اتحاد المصارف العربية يأتي تأكيداً لدور البنك في تحمله لمسؤولياته الاجتماعية من خلال تقديم الدعم والمشاركة بجميع الجهود التي تصب في الارتقاء بالعمل المصرفي العربي والإسلامي ومنها هذا المنتدى الذي يُلقي الضوء على الدور المتنامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وانعكاسها على تنمية الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية والتي تحظى باهتمام واسع من مصرفنا لتعزيز الاشتمال المالي وتوفير التمويلات للشباب لتملك مشروعاتهم الريادية والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، والمساهمة في وضع حلول لمواجهة التحديات المختلفة والتوسع في توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات .

من جانبه قدم الأستاذ وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية الشكر والتقدير للبنك الإسلامي الأردني لرعايته المنتدى كما تم تسليم درع تكريمي للبنك الإسلامي الأردني وذلك خلال اختتام فعاليات المنتدى.