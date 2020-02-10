“الإسلامي” يطلق برنامج “ولاء المتعاملين” للخصومات الفورية لدى التجار

عمان – الغد -أعلن البنك الإسلامي الأردني عن إطلاق برنامج “ولاء المتعاملين للخصومات الفورية لدى التجار” لمستخدمي البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك بمختلف أنواعها (فيزا وماستركارد ) عند قيامهم باستخدام بطاقاتهم في شراء البضائع او الخدمات من مختلف القطاعات التجارية (أجهزة كهربائية، اثاث، أدوات منزلية، مطاعم، فنادق، مدارس، مستشفيات، مكاتب سياحية. الخ) وذلك تقديراً لثقتهم بالبنك واستخدامهم لبطاقاتهم المصرفية، حيث قام البنك بإبرام اتفاقيات مع مجموعة من التجار من مختلف القطاعات التجارية بهدف الحصول على خصومات فورية لجميع مستخدمي بطاقات البنك الإسلامي الأردني المصرفية في عمليات الشراء من التجار المتفق معهم وبأسعار منافسة عند عملية الدفع.

وبهذه المناسبة ، عبر الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني عن سعادته بطرح منتج “ولاء المتعاملين” ليكون باكورة المنتجات الحديثة التي يطلقها البنك لهذا العام 2020 ويندرج منه سلسلة من الحملات والتي تبدأ ببرنامج “ولاء المتعاملين للخصومات الفورية لدى التجار ” وذلك تقديراً لثقة متعامليه واختيارهم البنك الإسلامي الأردني في الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية والتمويلية المختلفة والتي تواكب احدث التطورات التكنولوجية والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، مؤكداً على ان البنك يعتبر متعاميله شركاء في جميع الإنجازات التي يسعى البنك لتحقيقها ليكون المصرف الرائد دائماً ، وتعزيزاً لهذه الشراكة سعى البنك لمكافأة متعامليه من خلال الاستفادة من جميع الخصومات التي يمنحها التجار لحملة بطاقات البنك الإسلامي الأردني عن باقي العملاء لديهم ، إلى جانب اطلاق البنك للعديد من الحملات التحفيزية لمستخدمي البطاقات المصرفية والفوز بالجوائز النقدية المخصصة لهذه الحملات التي تخضع لشروط واحكام محددة من البنك .

ودعا الدكتور حسين سعيد جميع متعاملي البنك الى الاستفادة من جميع المنتجات والامتيازات التي يقدمها البنك لهم ومنها منتج “ولاء المتعاملين للخصومات الفورية لدى التجار”، كما يمكنهم الاطلاع على اسماء التجار والقطاعات الموقعين مع البنك ونسب الخصم الممنوحة والمدة المحددة بمنح الخصومات لاختيار ما يناسبهم قبل التوجه بالشراء ، وذلك من خلال موقع البنك الالكتروني www.jordanislamicbank.com ، كما سيتم إضافة وتحديث القائمة باستمرار لتشمل مجموعة اكبر من التجار في القطاعات المختلفة التي تلبي مختلف احتياجات متعاملي البنك.