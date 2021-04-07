“الإسلامي” يفتتح الخدمات الذاتية الرقمية “Islami Digital”

عمان – الغد – أعلن البنك الإسلامي الأردني عن افتتاح الخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال / Islami Digital) في موقع مكتبه الكائن في شارع وصفي التل، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية وفق أحدث التقنيات في التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات المتعاملين ذاتياً، وذلك اعتباراً من 8 / 4 /2021.

وقال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد أن تلك الخطوة تعكس استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية في توفير أحدث الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير واستحداث عدد من الأنظمة والتطبيقات البنكية المتطورة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات المتعاملين في كل الأوقات وبكل سهولة وسرعة وأمان، وكذلك المساهمة في تحقيق مبدأ الشمول المالي والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع الأردني وخصوصاً في ظل انتشار جائحة “كورونا” والتوجه لتسريع توفير الخدمات المصرفية الرقمية.

وأشار إلى أن هذه النوعية من الخدمات الرقمية المتطورة والمدعومة بأحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، والتي ستغير بشكل أساسي التجربة المصرفية لمتعاملي مصرفنا إلى جانب رقمنة العمليات المصرفية، وتعزيز العمل بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة ووفقاً لأفضل معايير إدارة المخاطر، حيث يحتوي الفرع على أحدث الأجهزة التي تقدم مختلف الخدمات المصرفية من فتح حساب رئيسي جديد إلكترونياً، وفتح الحسابات الفرعية ،والسحب والإيداع النقدي، وإصدار بطاقات الصراف الآلي بشكل فوري وطلب دفاتر الشيكات والاستعلام عن تفاصيل التمويلات والإجابة على استفسارات المتعاملين بشكل آلي من خلال إسلامي ماسنجر (المساعد الرقمي)، وتحويل الأموال وإدارة المستفيدين وتفعيل التطبيق البنكي (إسلامي موبايل) وتحديث بيانات الاتصال من خلال شاشات تفاعلية إلى جانب توفير الدعم اللوجستي من فريق عمل داعم ، داعياً متعاملي البنك الاستفادة من هذه التجربة الجديدة والمميزة. مؤكداً توجه البنك مستقبلاً لتطبيق المزيد بالتوسع والانتشار الجغرافي بافتتاح مواقع أخرى للخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال / Islami Digital) مع الاستمرار بافتتاح المزيد من الفروع والمكاتب حيث للبنك حالياً 108 فروع ومكاتب منتشرة في جميع أنحاء الأردن، إلى جانب 271 جهاز صراف آلي وبالتوازي مع القنوات الإلكترونية الرقمية التي تم تعزيزها بتوحيد تسمياتها بإضافة كلمة (إسلامي) (Islami) قبل أي خدمة إلكترونية يقدمها لتكون للخدمات البنكية الإلكترونية علامة خاصة (Brand) يتم اعتمادها وتسهل على متعاملي البنك الوصول إليها والاستفادة منها.