“الإسلامي” يفوز بجائزة أفضل بنك لخدمات التجزئة في المملكة

عمان -الغد – فاز البنك الإسلامي الأردني بجائزة افضل بنك لخدمات التجزئة في الأردن لعام 2022 من جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2022 MENA Banking Excellence Awards 2022.

جاء ذلك خلال الحفل الخاص للإعلان عن المؤسسات الفائزة بالجوائز خلال شهر حزيران 2022 بتنظيم من مجلة ذكاء الأعمال في الشرق الاوسط ( Middle East Business Intelligence) والمتخصصة في متابعة وتحليل شامل لأسواق الشرق الأوسط ومقرها دبي وبالشراكة مع كل من الشبكة الدولية لمصرفيي التجزئة الإلكترونية والشبكة الدولية للمصرفيين في القطاع الخاص واللتين تضمان متخصصين وباحثين في تحليل البيانات والأعمال في السوق المصرفي، وذلك اعتمادا على الدراسات المتعمقة عن البنك الإسلامي الأردني ومساهمته في تقديم خدمات التجزئة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد ان منح مصرفنا لهذه الجائزة لأول مرة ضمن جوائز التميز المصرفي يُعد تأكيدا للمكانة الرفيعة التي وصل اليها مصرفنا في خدمة الأفراد ضمن قطاع التجزئة، ولتكون تجربة مصرفنا في هذا المجال مثالا يحتذى به.

وأشاد بالجهود التي تبذل لتحقيق استراتيجية البنك في التميز والابتكار في الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تخدم مختلف القطاعات وتحقق الاشتمال المالي، مؤكداً على أهمية السعي المستمر لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز ليبقى البنك الإسلامي الأردني محافظاً على صدارته في التميز بمختلف الصُعد وبما يخدم مسيرة وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية.