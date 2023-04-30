“الإسلامي” يقر توزيع %25 أرباحا نقدية

عمان- الغد- وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي الرابع والأربعين والذي عُقد بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة موسى شحادة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس والـرئيس التنفيذي/ المديـر العام الـدكتـور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسهماً (بالأصالة وبالإنابة والوكالة) بنسبة حوالي (74.44 %) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25 %) نقداً من رأس المال المدفوع البالغ مائتي مليون دينار، وذلك بحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب البنك المركزي الأردني يوم الخميس 27 نيسان 2023.

كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات الخارجي، واعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (2023-2027م) مكونة من الدكتور محمود السرطاوي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني والدكتور “محمد خير” العيسى والأستاذ يوسف خلاوي، كما تم انتخاب السادة مكتب برايس ووترهاوس كوبرز/ الأردن مدققي الحسابات، وقررت الهيئة العامة لمساهمي البنك انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة (2023م- 2027م) مكون من:

1 – مجموعة البركة ويمثلها: عبد الله بن ابراهيم بن سليمان الهويش. حسام بن الحبيب بن الحاج عمر. عيسى حيدر عيسى مراد. الفاضلة ملك فوزي راغب غانم. دحام بن مشهور بن دحام الفايز.

2 – المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها عطوفة السيد فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي.

3 – جمال أحمد مفلح الصرايره.

4 – الدكتور تيسير رضوان سليم الصمادي.

5 – المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي.

6 – الدكتورة خولة فريز عوض النوباني.

7 – غسان بن احمد بن محمد عامودي.

وقرر مجلس الإدارة انتخاب سعادة السيد عبد الله الهويش رئيساً لمجلس الإدارة وانتخاب سعادة السيد حسام بن الحاج عمر نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال موسى شحادة في كلمته “بحمد الله سبحانه وتعالى” استطاع مصرفنا خلال عام 2022 تجاوز التحديات المستجدة عالمياً ومحلياً وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال قدرته على التكيف مع المتغيرات الناتجة عن التحديات وهو حصيلة للخبرات المتراكمة لديه ليعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الربحية والعوائد المالية مما يؤثر إيجاباً على متعاملي ومساهمي البنك حيث حقق نتائج طيبة في معظم أنشطته الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2022، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 15.6 % وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 13 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.5 % كما بلغت أرباح البنك الصافية بعد الضريبة 61.1 مليون دينار في عام 2022، مقابل حوالي 59.1 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 3.5 % وبلغت أرباح الاستثمار المشترك حوالي 224.1 مليون دينار مقارنة مع حوالي 214.4 مليون دينار في نهاية العام 2021 وبنسبة نمو 4.5 %.

وأشار بأداء الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتحقيق مختلف الأهداف، كما بيّن أن الإجراءات الحصيفة التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم مسيرة المصارف الإسلامية وطبيعة عملها الخاصة كان له دور في تحقيق هذه الإنجازات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة أعرب أعضاء مجلس إدارة البنك عن شكرهم وتقديرهم للاستاذ موسى شحادة رئيس مجلس الإدارة، الذي أبدى عدم رغبته في ترشيح نفسه لدورة مجلس الإدارة الجديد، وذلك بعد مسيرة عطاء استمرت حوالي 43 عاماً من العمل المصرفي في البنك الاسلامي الأردني، حيث أشاد مجلس الإدارة بجهود الاستاذ موسى شحادة المتفانية وإنجازاته الواضحة لخدمة ونشر الصناعة المصرفية والاقتصاد الاسلامي، ليضع البنك الإسلامي الأردني في الصفوف الاولى على المستوى المصرفي المحلي والإسلامي والدولي ويصبح احد ركائز الجهاز المصرفي الاردني ومصدر فخر للصناعة المصرفية الاردنية وتحقيق مكانة مرموقة بين المصارف العربية والعالمية، وتمنى المجلس للأستاذ موسى شحادة التوفيق والخير في مسيرته القادمة مؤكداً أهمية استمرارية التواصل معه للاستفادة من خبرته الطويلة والاستئناس والاستفادة من آرائه في بعض المسائل التي يحتاجها البنك لمواصلة مسيرته وتقدمه.

من جانبه شكر شحادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المدير العام للبنك واعضاء المجلس السابقين ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين والسابقين وجميع العاملين في البنك الحاليين والسابقين وترحم على من توفاهم الله، كما قدم الشكر للبنك المركزي الاردني والجهات الرقابية والحكومية على جهودهم في تسهيل عمل الصيرفة الإسلامية في الأردن.

من جهة، أخرى أشاد الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني بجهود الأستاذ موسى شحادة خلال فترة ترؤسه لمجلس إدارة البنك لأربع سنوات وقبلها منصب الرئيس التنفيذي/ المدير العام، حيث حقق البنك خلالها نتائج مميزة على مختلف المستويات مقدماً نموذجاً للقائد الناجح والمثابر والحكيم وتوج مسيرته بتحقيق مراتب متقدمة ومتصدرة في القطاع المصرفي الاردني والعربي والعالمي لتحقيق استراتيجية البنك لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق أفضل الإنجازات والتي أكدت قدرة الانسجام والتناغم ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما حصل البنك على جوائز عالمية ولعدة أعوام متتالية من عدة جهات عالمية الى جانب تصنيفات ائتمانية وشرعية من مؤسسات التصنيف الدولية تؤكد نجاح مسيرة البنك.

وبين الدكتور حسين سعيد أن أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2022 تعكس متانة المركز المالي للبنك ونجاح إستراتيجيته في مواجهة كل التحديات المختلفة التي تواجهه فقد بلغت الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي 6.190 مليار دينار مقابل 5.953 مليار دينار في نهاية عام 2021 بزيادة بلغت حوالي 237 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 4 %.

وبلغت أرصدة الأوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي 5.533 مليار دينار مقابل 5.283 مليار دينار في نهاية عام 2021 بزيادة بلغت حوالي 250 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 4.7 % موزعة على حوالي 1152.1 ألف حساب عامل.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار في نهاية عام 2022 بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي 5.199 مليار دينار موزع على 239.3 ألف معاملة مقابل حوالي 4.741 مليار دينار في نهاية 2022 موزع على 234.1 ألف معاملة.

وبلغت حقوق المساهمين حوالي 521 مليون دينار مقابل حوالي 510 ملايين دينار في نهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت حوالي 2.2 % وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2022 حوالي 21.21 % وذلك تأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.68 % ونسبة تغطيتها حوالي 100 %.

وبين الدكتور حسين سعيد حرص البنك على تطوير المنصات الإلكترونية لديه لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية العصرية لعملائه والتي تواكب أحدث التطورات التي شهدتها الصناعة المصرفية من خلال تقديم خدمة “إسلامي موبايل” و”إسلامي إنترنت” و “إسلامي ديجيتال”.. الخ ومستقطباً مجموعة أكبر من المتعاملين إضافة إلى إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة بافتتاح مكتبين جديدين ونقل فرع لموقع جديد وتحويل خمسة مكاتب لفروع صغيرة لتصبح شبكة فروع البنك في نهاية 2022 تتكون من 111 فرعاً ومكتباً إلى جانب مكتبين رقميين “إسلامي ديجيتال” في بافيليون مول / عمان ومكتب شارع وصفي التل (الجاردنز) /عمان.

كما تستمر جهود البنك في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال التواجد في برامج مبتكرة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والموجهة لجميع أطياف المجتمع عن طريق تقديم الدعم والرعاية للعديد من الأنشطة وذلك من خلال إصدار التقرير الحادي عشر للبنك لتسليط الضوء عن أهم الأنشطة والمبادرات في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للعام 2022 والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من برامج ومبادرات البنك المستمرة في خدمة المجتمع لتحقيق التوازن في الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.