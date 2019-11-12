الإصابات تحرم نجم التايكواندو أبو غوش من “الجائزة الكبرى”

خالد المنيزل

عمان- تلازم “لعنة الإصابات” البطل الأولمبي بالتايكواندو أحمد أبو غوش، وزادت حدتها قبل التوجه إلى الجولة الرابعة والأخيرة من بطولات الجائزة الكبرى، التي ستقام في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 5-8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي يشارك فيها أفضل 16 لاعبا حسب التصنيف الأولمبي الصادر عن الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وهذا يعني أن المشاركة الأردنية في الجولة الحاسمة، ستقتصر على اللاعب صالح الشرباتي “التاسع عالميا لوزن تحت 80 كغم برصيد 252.35 نقطة”، وصاحب ذهبية الجولة الثالثة في صوفيا، واللاعبة جوليانا الصادق صاحبة الترتيب 11 عالميا برصيد 233.95 نقطة وصاحبة برونزية صوفيا كذلك.

وعلمت “الغد” أن اللاعب أحمد أبو غوش قد تلقى إصابة جديدة خلال مشاركته في بطولة فلسطين الدولية التي أقيمت الشهر الماضي، والتي نال فيها الميدالية البرونزية، ولم يستطع إكمال البطولة نظرا لتفاقم الإصابة، الأمر الذي استدعى نقله إلى عمان مباشرة وعرضه على أطباء مختصين لتقييم الإصابات.

وبعد الكشف الطبي الدقيق تبين أن أبو غوش يعاني من إصابتين، الأولى بالرباط الصليبي بالقدم اليمنى، والثانية بغضروف القدم اليسرى، وهذا الأمر استدعى من اتحاد اللعبة أخذ كافة التدابير اللازمة من اجل متابعة إصابة اللاعب والوقوف على أدق التفاصيل قبل اتخاذ القرار الصعب والنهائي بشأن مستقبل اللاعب.

وتشير المعلومات أن مركز الاعداد الأولمبي واتحاد اللعبة، يسعيان جاهدين لعرض إصابة البطل الأولمبي أحمد أبو غوش على أكثر من طبيب مختص بالإصابات الرياضية، ومن ثم تشخيص الحالة، ومن المنتظر ارسال اللاعب الى مركز العلاج الطبيعي الدولي “اسبيتار” الموجود في قطر للوقوف على حالتة، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه.

أبو غوش خارج جولة موسكو

ستمنع الإصابة البطل الأولمبي وصاحب ذهبية ريو دي جانيرو الأولمبية بوزن 68 كغم، من التواجد في الجولة الأخيرة في موسكو، لكن نقاط أحمد أبو غوش وترتيبه الأولمبي حاليا ربما يمنحه إحدى بطاقات التأهل الأولمبي مباشرة الى أولمبياد طوكيو 2020، خاصة وان التأهل سيكون للمراكز الستة الأوائل في التصنيف الدولي الأولمبي، وما يزال اللاعب أبو غوش بالمركز الرابع برصيد 306.92 نقطة.

ويتقدم على اللاعب أبو غوش 3 لاعبين هم: الكوري الجنوبي دي هون لي، والبريطاني باردلي سندن والصيني تشوي زو، بينما يطارده في الترتيب صاحب المركز الخامس البلجيكي جواد خشاب برصيد 303.57 نقطة، يليه في الترتيب الإيراني مارشاد حسيني برصيد 297.78 نقطة.

وهناك 3 لاعبين منافسين للبطل أبو غوش، ويحتاجون للتواجد في جولة موسكو ويحتلون الترتيب من 7-9، ويحتاجون الى نقاط إضافية لتخطي أبو غوش وهم: الأسباني جوفير بيريز بولو برصيد 282.22 نقطة، ولاعب الصين تايبية يو هونغ برصيد 278.92 نقطة، والبرازيلي إدفال بونتس برصيد 273.01 نقطة.

جديد موسكو

أشارت تعليمات الجولة الرابعة والأخيرة في موسكو، الى أن زي الرجال يتكون من واقي الرأس والبنطال والحساس وجميعها ستكون باللون الأسود الكامل، بينما سيكون زي النساء بالابيض الكامل، وهذا يعني ان هناك الكثير من التغييرات والتجديدات التي طرأت على زي التايكواندو ربما يتم اعتمادها مستقبلا في بطولات الجائزة الكبرى.

واشارت التعليمات ان فارقا كبيرا في النقاط قد حدث، حيث ينال صاحب الذهبية 80 نقطة، بينما ينال صاحب الفضية 48 نقطة، والبرونزية 28.8 نقطة، والرابع 17.28 نقطة، ومن 5-8 ينالون 12.10 نقطة، ومن 9-16 ينالون 8.47 نقطة.