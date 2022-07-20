الإصابات تهدد حظوظ اليرموك بالصعود لدوري المحترفين

مهند جويلس – يعاني فريق اليرموك لكرة القدم، من تعدد الإصابات القوية والمؤثرة في صفوفه، قبل انطلاقة دوري الدرجة الأولى.

وضربت الإصابات أبرز نجوم الفريق الذي يمتلك صولات وجولات في دوري الأضواء، ما يجعل هذه الإصابات أبرز المشاكل التي تواجه “البنفسجي” قبل أول مواجهة رسمية للفريق مطلع الشهر المقبل أمام العالية.

وتسعى إدارة النادي لتوفير كافة المتطلبات للجهاز الفني من أجل عودة الفريق مرة أخرى لمصاف أندية المحترفين، بعد آخر ظهور للفريق في الموسم 2018/2017، والتي لم تكن ملبية للطموح بهبوط الفريق بصورة مبكرة لدوري “المظاليم” باحتلاله المركز الأخير، فيما تبوأ المركز العاشر في الموسم الماضي بدوري الأولى برصيد نقطة فقط.

واستقطب اليرموك عددا من اللاعبين خلال الفترة الماضية، ومنهم مهند الخلايلة وبهاء كراجة، إلى جانب التجديد مع اللاعبان المميزان سامي قرادة وربيع البريمي، وعدد آخر من الأسماء التي أصبحت تمتلك خبرات كافية لخوض دوري الأولى.

واتجهت الإدارة نحو المدرب المحلي محمد المصري الذي يعمل منذ سنوات مع نادي اليرموك، كمدرب عام للفريق الأول، أو في قطاع الفئات العمرية، لتسلميه مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول، أملا بالمنافسة على المراكز المتقدمة، وخطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين.

وذكر المصري في حديث خاص لـ “الغد”، أن اليرموك استعد جيدا لدوري الدرجة الأولى خلال الأشهر الماضية، من خلال الحفاظ على كوكبة مميزة من نجوم الفريق، إضافة إلى تعزيز الصفوف بمواهب مميزة سبق لها وأن مثلت فرق في المحترفين.

وبين المصري أن الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا، قلصت من حظوظ اليرموك في المنافسة على المركزين الأول والثاني، نظرا لإصابة 3 لاعبين مؤثرين وبارزين في تشكيلة الفريق الأساسية، لافتا إلى أنه لم يبلغ إدارة النادي بتغيير الهدف من منافسة على تأهل إلى منافسة على البقاء في الأولى، مؤكدا أنه ورغم الصثعوبات فإن طموح الفريق الصعود للمحترفين.

وأضاف: “تتمثل غيابات اللاعبين عن بداية الموسم أو على مدار جميع الجولات، ونعاني من مشكلة عدم توفر لاعبين متفرغين وبجودة عالية في الفترة الحالية، نظرا لانطلاقة المنافسات في مختلف الدرجات، ما دفعنا للاعتماد على عدد من اللاعبين الشبان في الفئات العمرية للنادي، رغم حضور عدد آخر مثلهم من قبل في صفوف الفريق الأول”.

وكشف المصري عن إصابة بكسر في اليد للاعب الفريق أسامة غنام، وإصابة اللاعب خالد العوضات بكدمة قوية في الركبة، وأخيرا اللاعب عبد الضمور وإصابته في العضلة الضامة.

وخاض اليرموك 5 مباريات ودية منذ بدء تحضيراته لدوري الأولى، حيث حقق الفوز على كفرسوم بهدف دون مقابل، والخسارة من الجليل 3-0 وغور الصافي 3-0، والتعادل مع الوحدة والجبيهة بدون أهداف، موضحا المصري أن نتائج المباريات الودية لا تعكس قوة فريق على حساب الآخر، بل تهدف لمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، والوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

وتابع: “يتمتع نادي اليرموك باستقرار إداري منذ سنوات طويلة، يميزه عن بقية الفرق المحلية، وهي نقطة قد تصب لصالحنا في بطولة الأولى، وإدارة النادي لم تقصر مع الفريق في سبيل التأهل للمحترفين وفي حال لم يكن هدف الإدارة كذلك، فهو هدفي وهدف اللاعبين أيضا رغم صعوبة المهمة في البطولة خلال الموسم الحالي، لاستعداد عدة أندية مثل عمان اف سي، الجليل، الأهلي والبقعة بصورة مثالية بجلب لاعبين مميزين من فرق المحترفين”.

وأبدى المصري امتعاضه من نظام دوري الدرجة الأولى، والذي يقام على نظام الدوري من مرحلة واحدة، وليس ذهابا وإيابا على غرار دوري المحترفين، أو بعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أن هذا النظام يعرض الكثير من الفرق للظلم وتحديدا التي تسعى للمنافسة على المراكز المتقدمة، مع تمنياته بتعديله في المواسم المقبلة، إلى جانب استغرابه من منع الأندية من استقطاب اللاعب الأجنبي، والذي يعتبره مهما للدوري والفرق.

وواصل: “نعاني من مشكلة التدرب على ملاعب ذات أرضية اصطناعية، وهي تساهم بصورة أو بأخرى بإصابة اللاعبين، وذلك لعدم توفر ملاعب عشبية للتدريبات، وخاطبنا الاتحاد لخوض مبارياتنا الرسمية في البطولة الذي نستضيفها على ملعبي السلط والبترا، وبسبب عدم تفرغ عدد كبير من اللاعبين لكرة القدم، نظرا لانشغالهم بالجامعات أو لأعمال خاصة، قررنا عدم خوض معسكر تدريبي أسوة ببقية الأندية استعدادا للبطولة”.

وتمنى المصري من اتحاد الكرة الاهتمام أكثر في دوري الأولى خلال الموسم الحالي والمواسم اللاحقة، وذلك بسبب نظام الدوري الذي يجبر اللاعبين على الركود لفترة طويلة، إضافة إلى تواجد لاعبين مميزين يستحقون رصد واهتمام المنتخبات الوطنية، إذ لا توجد فروقات كبيرة بين اللاعب الذي ينشط بدوري المحترفين ودوري الأولى.