الإصابة تبعد الطرايرة ومصطفى والحميدي عن بطولة الفجيرة بالتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف أن المنتخب الوطني يعاني من اصابة 3 لاعبين ضمن صفوفه ما سيحرمهم من المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية التصنيفية (جي2) والتي تنطلق منافساتها اليوم بإشراف الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وأكد العساف لـ”الغد” أن إصابة اللاعب محمود الطرايرة في منطقة الظهر، وإصابة اللاعب زيد مصطفى صاحب جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العرب بتمزق عضلي وإصابة اللاعبة ملاك حياصات بفيروس كورونا، ليصبح عدد لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في البطولة 9 لاعبين من أصل 12.

والمشاركون في البطولة هم: صالح الشرباتي، وزيد الحلواني وفهد عمار ولؤي حميدان، وجوليانا الصادق، ونتالي الحميدي، وراما ابو الرب، ويارا ياسين، وعدي الرثوم.

وستجري عملية توزين اللاعبين المشاركين في البطولة، اليوم فيما جرت في ساعة متأخرة يوم أمس عملية القرعة.

التصنيف العالمي الجديد

إلى ذلك حافظ لاعبا المنتخب الوطني صالح الشرباتي وجوليانا الصادق على تصنيفهما العالمي الجديد الذي أعلنه الاتحاد الدولي للتايكواندو أمس حيث جاء الشرباتي بالمركز الثاني لوزن تحت 80 كغم، وجاءت وجوليانا الصادق بالمركز السادس لوزن تحت 67 كغم، ثم جاء اللاعب زيد الحلواني بالمركز 39 في وزن تحت 68 بسبب تغيير وزنه، وجاء في ذات الوزن زيد مصطفى بالمركز 40 وحل فهد عمار بالمركز 75 لوزن تحت 89 كغم وحل محمود الطرايرة في المركز 95 لوزن تحت 58 كغم وجاءت نتالي الحميدي بالمركز 38 وزن تحت 57 كغم.