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الإصابة تبعد بيروتي مهاجم روما عن الملاعب

منذ 3 ساعات

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روما – قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن المهاجم دييجو بيروتي سيغيب لثمانية أسابيع بعد إصابته في الفخذ خلال التدريب.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن مباراة قمة أمام لاتسيو يوم الأحد إضافة إلى مواجهات أمام ساسولو وبولونيا واتلانتا وليتشي وكالياري.

وغاب الدولي الأرجنتيني عن أول مباراة لروما في الدوري هذا الموسم في التعادل 3-3 على أرضه أمام ناديه السابق جنوة.

وتسببت الإصابات في غياب بيروتي عن العديد من المباريات الموسم الماضي ولم يشارك سوى في 13 مباراة في الدوري. – (رويترز)

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