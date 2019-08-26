الإصابة تبعد بيروتي مهاجم روما عن الملاعب

روما – قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن المهاجم دييجو بيروتي سيغيب لثمانية أسابيع بعد إصابته في الفخذ خلال التدريب.

Medical tests have revealed that Diego Perotti has suffered a thigh strain. Head up, Diego, we'll see you back out on the pitch soon! 💪 #ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) August 26, 2019

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن مباراة قمة أمام لاتسيو يوم الأحد إضافة إلى مواجهات أمام ساسولو وبولونيا واتلانتا وليتشي وكالياري.

وغاب الدولي الأرجنتيني عن أول مباراة لروما في الدوري هذا الموسم في التعادل 3-3 على أرضه أمام ناديه السابق جنوة.

وتسببت الإصابات في غياب بيروتي عن العديد من المباريات الموسم الماضي ولم يشارك سوى في 13 مباراة في الدوري. – (رويترز)