الإصابة تبعد بيروتي مهاجم روما عن الملاعب

روما – قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن المهاجم دييجو بيروتي سيغيب لثمانية أسابيع بعد إصابته في الفخذ خلال التدريب.

Medical tests have revealed that Diego Perotti has suffered a thigh strain.

Head up, Diego, we'll see you back out on the pitch soon! 💪 #ASRoma

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 26, 2019