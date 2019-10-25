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الإصابة تبعد نيمار عن البرازيل في مباراتيه الوديتين

منذ 3 ساعات

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ريو دي جانيرو – غاب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا عن تشكيلة منتخب بلاده البرازيل التي أعلن عنها المدرب تيتي الجمعة للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية في 15 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على التوالي.


وتعرَّض أغلى لاعب في العالم في 13 تشرين الأول  (أكتوبر)  الحالي لإصابة عضلية في الفخذ خلال مباراة منتخب بلاده الودّية أمام نيجيريا (1-1) ستبعده أربعة أسابيع عن الملاعب.

ورغم أن نيمار سيكون تعافى من الإصابة قبل المباراتين الوديتين فإن المدرب تيتي فضل عدم استدعائه لخوضهما.
وذكر النادي الفرنسي في بيان له أن الفحوص التي أجراها اللاعب بعد المباراة أظهرت معاناته من إصابة في أعلى العضلة الخلفية للفخذ بموجب صورة بالرنين المغناطيسي التي أظهرت أن نجمهم يعاني من ضرر من الدرجة الثانية.
وتضاف هذه الإصابة الى سلسلة إصابات عانى منها المهاجم الدولي البالغ من العمر 27 عاما، منذ انتقاله الى باريس سان جرمان آتيا من برشلونة الإسباني في صيف 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ففي الموسم الأول، غاب نيمار لأشهر بسبب كسر في مشط القدم اضطره للخضوع لعملية جراحية في بلاده، ما هدد مشاركته مع المنتخب في مونديال 2018. وعاد نيمار الى الملاعب قبل أسابيع قليلة من انطلاق المونديال الروسي.
وفي الموسم الثاني، تعرّض لإصابة مماثلة أبعدته مجددا لفترة طويلة.
ومع استعداده لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا مع المنتخب الأصفر على أرضه في صيف العام الحالي، تعرّض نيمار مجددا لإصابة خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري مطلع حزيران/يونيو، حرمته التتويج باللقب مع المنتخب البرازيلي.
الى ذلك، غاب نيمار عن المباريات الأولى لفريقه في مطلع الموسم الحالي، وسط حديث عن رغبته في العودة الى صفوف برشلونة، قبل أن يرتدي مجددا قميص النادي الباريسي ويعود الى المستطيل الأخضر، بعد فشل المفاوضات بين إدارتي الناديين بشأن رحيله الى كاتالونيا.
وفي ما يلي تشكيلة البرازيل:
لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي) وإيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) ودانيال فوزاتو (روما الإيطالي).
لخط الدفاع: دانيلو واليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) وايمرسون (ريال بيتيس الإسباني) ورينان لودي وفيليبي (اتلتيكو مدريد الإسباني) وتياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي) وإيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني).
لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وأرتور (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول) ودوغلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الالماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).
لخط الهجوم: دافيد نيريس (أياكس أمستردام الهولندي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وريشارليسون (ايفرتون الإنجليزي) وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي) ورودريغو (ريال مدريد) وويليان (تشلسي الإنجليزي) –  (أ ف ب)

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