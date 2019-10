الإصابة تبعد نيمار عن البرازيل في مباراتيه الوديتين

ريو دي جانيرو – غاب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا عن تشكيلة منتخب بلاده البرازيل التي أعلن عنها المدرب تيتي الجمعة للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية في 15 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على التوالي.



وتعرَّض أغلى لاعب في العالم في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي لإصابة عضلية في الفخذ خلال مباراة منتخب بلاده الودّية أمام نيجيريا (1-1) ستبعده أربعة أسابيع عن الملاعب.

ورغم أن نيمار سيكون تعافى من الإصابة قبل المباراتين الوديتين فإن المدرب تيتي فضل عدم استدعائه لخوضهما.

وذكر النادي الفرنسي في بيان له أن الفحوص التي أجراها اللاعب بعد المباراة أظهرت معاناته من إصابة في أعلى العضلة الخلفية للفخذ بموجب صورة بالرنين المغناطيسي التي أظهرت أن نجمهم يعاني من ضرر من الدرجة الثانية.

وتضاف هذه الإصابة الى سلسلة إصابات عانى منها المهاجم الدولي البالغ من العمر 27 عاما، منذ انتقاله الى باريس سان جرمان آتيا من برشلونة الإسباني في صيف 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

