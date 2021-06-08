الإصابة تحرم المهاجم البولندي ميليك من نهائيات كأس أوروبا

باريس – أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم الثلاثاء أن مهاجم المنتخب الوطني ومرسيليا الفرنسي، أركاديوش ميليك سيغيب عن نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا والتي تنطلق الاسبوع الحالي، بسبب إصابة في الركبة.

وكان المهاجم ابن الـ 27 عاماً التحق بتمارين منتخب بلاده وهو يعاني من الاصابة، غير أن الفحوصات التي خضع لها أكدت عدم إمكانية تعافيه في الوقت المناسب، بحسب ما أفاد الاتحاد الوطني للعبة.

وتابع “كما أقرّ اللاعب، وعلى الرغم من بدء عملية التعافي، إلا انه لم يشعر بجهوزيته بنسبة 100 في المئة للمشاركة بشكل فعّال في اليورو”. ولن يتم استبدال ميليك في قائمة المنتخب البولندي.

وأصيب ميليك في الركبة في 23 أيار/مايو الماضي خلال مباراة فريقه مرسيليا أمام متز في المرحلة الأخيرة من الـ “ليغ1”.

ويقود هجوم بولندا نجم بايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي (32 عاماً) الذي حطم بتسجيله 41 هدفاً في الموسم المنصرم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في “البوندسليغا” والذي كان يملكه أسطورة بافاريا الهداف غيرد مولر (40 في موسم 1971-1972).

ويستهل المنتخب البولندي باشراف مدربه البرتغالي باولو سوزا مبارياته في النهائيات أمام سلوفاكيا في 14 الشهر الحالي، قبل أن يواجه اسبانيا وثم السويد في 19 و23 منه ضمن المجموعة الخامسة. (أ ف ب)