الإصابة تحرم الياباني نيشيكوري من بطولة أستراليا المفتوحة

بيرث (أستراليا) – أعلن الياباني كي نيشيكوري الإثنين أنه لن يتمكن من المشاركة الشهر المقبل في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك لأنه لم يتعاف من إصابة في مرفقه أبعدته عن الملاعب منذ بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي.

كما سيغيب الياباني الذي تراجع في التصنيف الى المركز الثالث عشر، عن النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين المقررة الشهر المقبل في مدن بريزبين وبيرث وسيدني الأسترالية.

وقال نيشيكوري الذي لم يخض أي مباراة منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز في آب/أغسطس، في بيان: “لسوء الحظ، أنا مضطر للانسحاب من كأس رابطة المحترفين وبطولة أستراليا المفتوحة”.

وأوضح الياباني البالغ 29 عاما: “اليوم، اتخذنا أنا وفريقي هذا القرار لأني لم أصل الى الجاهزية بنسبة 100 بالمئة، ولست في كامل عافيتي للمنافسة على أعلى المستويات. لم يتخذ هذا القرار بسهولة، لاسيما أن أستراليا هي أفضل الأماكن بالنسبة لي من أجل المنافسة”.

