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الإصابة تحرم كرواتيا من جهود راكيتيتش بتصفيات كأس أوروبا

منذ ساعتين

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مدريد – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش انسحب من تشكيلة منتخب بلاده لمباراته في تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب إصابة في وتر أخيل.

وسيغيب راكيتيتش عن مباراة بلاده الأخيرة في التصفيات الأوروبية السبت أمام سلوفاكيا.

وتتصدر كرواتيا المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من سبع مباريات أمام المجر بفارق نقطتين، فيما تحتل سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط لكن بمباراة أقل، إذ خاضت 6 مباريات وستكون مباراتها الأخيرة الثلاثاء القادم ضد أذربيجان الأخيرة برصيد نقطة واحدة، في حين تحتل ويلز التي لا تزال تتمسك بأمل التأهل المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

ولن يكون راكيتيتش متوفراً أيضاً في المباراة الودية لبلاده أمام جورجيا الثلاثاء القادم، وفي مباراة برشلونة الخيرية ضد كارتاخينا الأربعاء، لينضم إلى كل من جوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو اللذين يعانيان من مشاكل عضلية في الفخذ وربلة الساق على التوالي.

وتم اختيار جيرارد بيكيه والفرنسي عثمان دمبيلي وسيرجي روبرتو لضمهم إلى فريق من الشباب من أجل المشاركة في المباراة الودية التي سيعود ريعها لضحايا الفيضانات التي حصلت حول كارتاخينا في أيلول (سبتمبر) الماضي.

(أ ف ب)

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