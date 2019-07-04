الإصابة تحرم ويليان من المشاركة في نهائي كوبا أميركا

برازيليا– خرج لاعب خط الوسط البرازيلي ويليان، من حسابات منتخب بلاده، في المباراة المقررة الأحد المقبل أمام منتخب بيرو، في نهائي كأس كوبا أميركا، بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

وأوضح الاتحاد البرازيلي للعبة، أن ويليان سيغيب عن المباراة المقررة على إستاد “ماراكانا” العريق بمدينة ريو دي جانيرو، لكنه سيظل في معسكر الفريق لمؤازرة زملائه.

وكان اللاعب تعرض للإصابة بعد نزوله بديلاً في مباراة الفريق أمام نظيره الأرجنتيني، في الدور نصف النهائي.

يذكر أن تيتي استدعى ويليان لقائمة الفريق في البطولة الحالية، بعد إصابة زميله نيمار.-(د ب أ)