الإصابة تنهي مشاركة كيتا مع غينيا بالبطولة الإفريقية

القاهرة – فقد المنتخب الغيني نجمه نابي كيتا في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بإعلان ناديه ليفربول الإنجليزي أن الإصابة ستبعده عن التشكيلة في البطولة، دون أن تؤثر على تحضيراته للموسم الجديد مع بطل أوروبا.

وأتى الاعلان عشية خوض المنتخب الغيني مباراته ضد الجزائر في الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز (يوليو) الحالي.

وأشار ليفربول أن لاعب خط الوسط تعرض لإصابة طفيفة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع غينيا في أمم إفريقيا ، مشيرا الى أن الاصابة أنهت مشاركته، حيث عاد الى ميلوود للخضوع إلى فحوص إضافية.

وبينما خسرت غينيا جهود كيتا، توقع ليفربول المتوج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، أن يكون لاعبه البالغ 24 عاما جاهزا لبدء برنامجه التدريبي الذي يسبق انطلاق الموسم الجديد في وقت لاحق هذا الشهر، مشيراً: “سيكون حاضراً بنهاية الإجازة في وقت لاحق هذا الشهر، تحضيرا لانطلاق الدوري الممتاز في التاسع من آب (أغسطس) المقبل”.

وغاب كيتا لنحو شهرين عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم المنصرم، لكنه تعافى في الوقت المناسب لخوض غمار أمم إفريقيا، وشارك كبديل في المباراة الأولى لمنتخب بلاده ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد مدغشقر (2-2)، وأساسيا ضد نيجيريا (0-1) قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 71، ويبتعد عن المباراة الثالثة ضد بوروندي (2-0). (أ ف ب)