الإصابة تنهي موسم الهولندي ديباي وتبعده عن يورو 2020

ليون – تأكد غياب ممفيس ديباي عن منتخب هولندا في نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل، بعدما كشف ناديه ليون الفرنسي اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال الخسارة أمام رين بهدف نظيف في المرحلة 18 من الدوري المحلي الاحد.

وأفاد ليون في بيان أن ديباي سيغيب “لما لا يقل عن 6 أشهر” للاصابة، وذلك بعدما سبق لمدرب الفريق لويس غارسيا أن أعلن عن احتمال اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

واصيب ديباي في صراع مع لاعب رين المالي هاماري تراوري في الدقيقة 29، لكن تم استبداله مع نهاية الشوط الاول، الامر الذي دفع غارسيا للتعبير عن خشيته من فداحة اصابة مهاجمه الهولندي صاحب هدف التأهل إلى دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني (2-2) الثلاثاء، علما أن الهولندي هز الشباك في مبارياته الثماني الاخيرة في جميع المسابقات.

BREAKING: Lyon fear Memphis Depay is out for the season after a suspected ACL rupture.

Get well soon 🙏 pic.twitter.com/6auH3o2NHr

— B/R Football (@brfootball) December 15, 2019