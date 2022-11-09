الإصابة تهدد حضور ماني.. والإكوادور تحتفظ بحق المشاركة

باريس – ذكر تقرير إخباري أمس الأربعاء أن نجم هجوم المنتخب السنغالي ساديو ماني سيغيب عن كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ الألماني أول من أمس.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لعدة أسابيع وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني (نوفمبر) و18 كانون الأول (ديسمبر).

ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وبسبب الإصابة، خرج ماني، المتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على فيردر بريمن 6-1 ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة أول من أمس إن ماني “تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق). هي نقطة مؤلمة. وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية من أجل معرفة ما حدث”.

النجم الساحلي يدعم المثلوثي

أصدر نادي النجم الساحلي التونسي بيانا لدعم حارس مرماه المخضرم أيمن المثلوثي ضد ما اعتبره حملة موجهة ضده عقب دعوته من قبل مدرب المنتخب التونسي جلال القادري للمشاركة في معسكر تدريبي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتشهد وسائل الإعلام التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بشأن القائمة النهائية للمنتخب التونسي والمنتظر الإعلان عنها في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، للمشاركة في المونديال.

وعكس ما كان متوقعا، وجه القادري الدعوة للحارس المخضرم أيمن المثلوثي (38 عاما) للمشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب بالسعودية والذي بدأ منذ السادس من الشهر الحالي ويستمر حتى يوم 13.

ووجهت الدعوة أيضا في حراسة المرمى لكل من أيمن دحمان والبشير بن سعيد وعز حسن.

ولم تتضح الصورة حتى الآن حول ما إذا كان القادري سيتعمد على أربعة أو ثلاثة حراس مرمى في القائمة النهائية.

وذكرت إدارة نادي النجم الساحلي في بيانها أنها “تتابع باستغراب واستهجان الحملة المسعورة التي تدار في عدد من المنابر الإعلامية والتي تستهدف الجمعية واللاعب أيمن المثلوثي”.

وأكدت إدارة النادي أنها قررت “اتخاذ كل الوسائل التي تراها كفيلة بالتصدي لهذه الحملات المشبوهة بما في ذلك مقاطعة وسائل الإعلام التي تروج لها”، وفق ما جاء في البيان.

كما أعلنت “عن مساندتها المطلقة للاعب ووقوفها إلى جانبه وزملائه بالمنتخب”.

وقال المثلوثي في تصريحات عقب دعوته إلى معسكر المنتخب “إنه لم يكن متفاجئا من الدعوة على الرغم من الجدل المبالغ فيه بشأنها” مضيفا “أنه سيضع كل خبرته لخدمة المنتخب”.

وبدأ المثلوثي مسيرته الاحترافية منذ نحو عشرين عاما وتلقى لأول مرة دعوة للانضمام إلى المنتخب في العام 2007.

وفي حال اختياره رسميا في القائمة النهائية من قبل المدرب جلال القادري، فستكون المشاركة هي الثانية له في المونديال بعد نسخة روسيا 2018.

بديل سومر يغيب

ازداد قلق المنتخب السويسري لكرة القدم بشأن مركز حراسة المرمى قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وذلك عقب تأكد غياب إيفون مفوجو عن البطولة بسبب الإصابة.

وأعلن نادي لوريان الفرنسي، أول من أمس أن الحارس تعرض لإصابة في الفخذ وأنه سيجري المزيد من الفحوصات، ولكن النادي أكد أنه سيغيب عن مونديال قطر.

وكان مفوجو هو الحارس البديل للمنتخب السويسري خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018 وبطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

وما تزال هناك شكوك حول مشاركة يان سومر، الحارس الأساسي، في المونديال.

وغاب حارس مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ عن فريقه منذ تعرضه للإصابة في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وما زال موقفه من المشاركة في المباراة الأخيرة لفريقه قبل فترة التوقف أمام بوروسيا دورتموند يوم غد الجمعة لم يتحدد بعد.

ويبدأ المنتخب السويسري حملته في المونديال بمواجهة منتخب الكاميرون يوم 24 من الشهر الحالي، قبل أن يواجه منتخب البرازيل بعدها بأربعة أيام ثم مواجهة المنتخب الصربي يوم 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

الإكوادور تحافظ على مكانها

احتفظ منتخب الإكوادور لكرة القدم بمكانه في بطولة كأس العالم 2022 بعدما حكمت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أول من أمس الثلاثاء لصالح الإكوادور، عقب محاولات من تشيلي وبيرو لإبعاد منتخب الإكوادور من البطولة.

وتقدمت تشيلي وبيرو باستئناف لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما اكتشفا أن الإكوادور أشركت بيرون كاستيلو الظهير الأيمن، غير المؤهل، في التصفيات.

وقدم اتحاد تشيلي لكرة القدم اثبات أن كاستيلو ولد في كولومبيا وليس الإكوادور، كما هو مذكور في الوثائق الرسمية الخاصة باللاعب.

ورفض فيفا كل التهم في حزيران (يونيو) وكذلك في أيلول (سبتمبر) عندما ظهرت أدلة أخرى، ولكن تشيلي وبيرو توجها للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي باستئناف آخر.

ولكن جلسة الاستماع التي أقيمت يومي 4 و5 تشرين الثاني (نوفمبر)، حكمت بأنه لا يوجد أي خرق للقواعد بشأن الأهلية، وهو ما منح منتخب الإكوادور حق المشاركة في البطولة التي ستقام في قطر هذا الشهر.

ولكن سيخصم من منتخب الإكوادور ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد اكتشاف استخدامه معلومات خاطئة للحصول على جواز سفر للاعب مولود في كولومبيا.

وسيتعين على منتخب الإكوادور الذي سيواجه المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، دفع غرامة قدرها 100 ألف فرانك سويسري (605ر101 دولار).

لولا يتمنى التوفيق للبرازيل

تمنى الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، “حظا سعيدا” أول من أمس، لمنتخب “راقصي السامبا” في مونديال قطر، حيث سيخوض الفريق تحت إمرة المدرب تيتي أول مباراة له أمام صربيا في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وقال الزعيم التقدمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلقا على مقطع فيديو يخبر فيه طفل مراسلا صحفيا أن لولا سيكون هداف “السيليساو”: “عناقي للمشجع الصغير وحظا سعيدا لمن استدعاهم (المدرب) تيتي في كأس العالم”.

وكان تيتي قد أعلن مساء الاثنين قائمته المكونة من 26 لاعبا لخوض كأس العالم، وتضم تسعة مهاجمين، من بينهم نيمار وفينيسيوس جونيور ورافينها ورودريجو جويس وريتشارليسون، والجناح داني ألفيش البالغ من العمر 39 عاما.

وأثارت دعوة داني ألفيش ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يلعب منذ أيلول (سبتمبر)، بمجرد انتهاء الموسم مع بوماس المكسيكي، حيث تلقى انتقادات أيضا لأدائه السيء.

وكانت آخر مرة فاز فيها المنتخب البرازيلي بكأس العالم العام 2002، وهو نفس العام الذي فاز فيه لولا بأول انتخابات رئاسية له بالبلد اللاتيني.

ومن المقرر أن يتولى زعيم حزب العمال، الذي حكم فترتين بين العامين 2003 و2010، رئاسة البرازيل مرة أخرى مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد هزيمة الحاكم الحالي، اليميني المتطرف جايير بولسونارو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

بلاتر: أخطأنا في منح الاستضافة إلى قطر

قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر، إن قرار منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 كان “خطأ”.

وصوّتت اللجنة التنفيذية لفيفا في العام 2010 لصالح قطر على حساب الولايات المتحدة بغالبية 14 صوتاً في مقابل 8.

وقال بلاتر في مقابلة مع وكالة “سيد” الرياضية الألمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس “لقد كان خطأ. لقد كان استناداً إلى قرار عندما كنت رئيساً، وبالتالي أنا أتحمل جزءا من المسؤولية”.

وأضاف أنه صوت لصالح الولايات المتحدة لاستضافة نسخة العام 2022، وألقى باللوم على الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) حينها في ترجيح التصويت لصالح قطر بناء على طلب من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي.

وقال بلاتر إن ساركوزي أوصى بلاتيني “بأن يصوت هو وناسه لقطر”.

ونفى بلاتيني رواية بلاتر للأحداث، وقال للمحققين الفرنسيين إن “الرئيس (ساركوزي) لم يطلب مني التصويت لدولة أو أخرى، لكن لدي انطباع بأنه كان يدعم قطر”.

وكان بلاتر رئيساً لفيفا لمدة 17 عاماً، لكنه أُجبر على التنحي في العام 2015 بسبب مزاعم بأنه رتب بشكل غير قانوني عملية تحويل مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) إلى بلاتيني الذي أجبر أيضاً على الاستقالة من منصبه في فيفا.

في البداية، منع فيفا بلاتر من ممارسة أي عمل متعلق بكرة القدم لمدة ثماني سنوات، خفضت لاحقاً إلى ستة، بسبب المبلغ الذي دفعه لبلاتيني.

ومُدّد منع بلاتر حتى العام 2028 لانتهاكه قانون فيفا لقواعد السلوك. وأدين بلاتر وبلاتيني بتهمة الاحتيال في محاكمة جرت في سويسرا في تموز (يوليو) الماضي.

تواجد جماهيري فرنسي

أعلن السفير الفرنسي في قطر جان-باتيست فيفر أنّ عشرة آلاف مشجع فرنسي على الأقل سيحضرون المونديال وأن 300 عسكري وشرطي فرنسي سيشاركون في تأمينه، رافضا فكرة “مقاطعة” العرس الكروي.

وفي مقابلة تلفزيونية، حل السفير الفرنسي ضيفا على قناة “الكأس” الرياضية المحلية حيث تكلّم باستفاضة وبلغة عربية متقنة عن موقف بلاده من الدعوات التي أطلقت لمقاطعة المونديال الذي تنطلق مباراته الأولى في 20 الحالي.

وقال “هناك أناس يسألون عن موقف فرنسا؟ هل هناك مقاطعة من جانب فرنسا؟ الجواب هو طبعا كلا، ففرنسا لن تقاطع كأس العالم”.

ولفت لوفيفر إلى استطلاع للرأي أجري أخيراً في بلده وأظهر أنّ “60 % من الفرنسيين سيتابعون كأس العالم، وهذا يعني 10 % أكثر مما كانت عليه النسبة في مونديال روسيا”.

وأضاف “وفقاً لآخر المعلومات المتوفّرة لديّ، هناك حوالي عشرة آلاف فرنسي حصلوا على بطاقة هيّا، وهذا يعني أنّ هناك 10.000 فرنسي على الأقل سيأتون إلى قطر لحضور كأس العالم، فهذا دليل على أنّ الصورة التي لدينا في فرنسا هي إيجابية أيضاً”.

كما كشف السفير الفرنسي أنّ بلاده سترسل إلى قطر 300 عنصر من وزارتي الدفاع والداخلية للمشاركة في ضمان أمن المونديال. “هذه مساهمتنا لأمن كأس العالم ولأمن المشجعين ولأمن دولة قطر”.

ودعا لاعبون سابقون، من بينهم إريك كانتونا، وزعماء سياسيون وبلديات فرنسية في الأشهر الأخيرة إلى مقاطعة كأس العالم بسبب سجلّ الإمارة الخليجية الصغيرة في مجال حقوق الإنسان، لا سيّما في ما يتعلق بالعمّال المهاجرين.

وشدّد فيفر على أنّ ظهوره عبر القناة القطرية يهدف إلى توضيح اللغط الدائر حول الموقف الرسمي الفرنسي من أول مونديال تستضيفه دولة عربية.

وقال “الموقف الرسمي الفرنسي، كما أظنّ، هو موقف يريد أن يكون عادلاً وبنّاء. نحن لا نعطي دروسا لأنّ من يعطي دروساً يجب برأيي أن يكون مثالياً وكاملاً وما من بلد كامل ومثالي، وكلّ بلد مرّ بمراحل وتطوّر وتقدّم ونحن مقتنعون بأنّ دولة قطر تريد المضي قدماً”.

وعن قرار بلديات فرنسية عدّة، في مقدّمها باريس، عدم نصب شاشات عملاقة في الساحات العامّة كما كانت تفعل في نسخ سابقة من المونديال، قال السفير إنّ هذا القرار “يندرج أيضاً في ظروف معيّنة: فنحن الآن في فصل الشتاء، وفي فرنسا يكون الجو في فصل الشتاء بارداً، والناس يفضّلون متابعة المباريات في الداخل، في المقاهي والمطاعم والبيوت”.

وأضاف أنّ “عدم وجود شاشات في الخارج هو أمر إلى حدّ ما طبيعي وأيضاً تدبير اقتصادي في ظلّ الظروف الاقتصادية التي نعيشها في فرنسا”.

وشدد السفير الفرنسي على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بقطر على الصعد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية.

كما أعرب عن امتنانه لأن “قطر التزمت بمساعدة أوروبا في مجال الطاقة في ظروف صعبة جداً بالنسبة لأوروبا. نحن نتعاون يومياً مع قطر في إدارة الأزمات الإقليمية التي تعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لأمن فرنسا وأوروبا، مثلاً في ليبيا ولبنان وإيران والساحل أيضا”.

ووقعت مجموعة النفط الفرنسية العملاقة “توتال إينرجي” على وجه الخصوص عقدين رئيسيين هذا العام مع الإمارة لتطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

بيدرو يتقدم بطلب الزواج من صديقته

كانت فرحة بيدرو مزدوجة، إذ وبعد قرار المدرب تيتي استدعائه لتشكيلة البرازيل لمونديال قطر 2022، تقدم بعد لحظات بطلب الزواج من صديقته التي فوجئت تماماً بما حصل.

وقالت خطيبته فرناندا نوغيرا لتلفزيون نادي فلامنجو حيث يلعب المهاجم البالغ 25 عاماً “لم أتوقع ذلك على الإطلاق. لا أعرف حقاً ماذا أقول”، فيما اعتبر بيدرو “أنه يوم مميز، وقد جعلتُه أكثر تميَّزاً”.

وتابع المهاجم “ستكون أول كأس عالم بالنسبة لي. حلم طفولة يتحقق.. إنه يوم لا ينسى”.

وفي مقطع فيديو نشره تلفزيون النادي، ظهر اللاعب على ركبتيه وفي يده علبة تحتوي على خاتم الخطوبة، ثم نهض ليحتضن زوجته المستقبلية وذلك بعد دقائق من الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب تيتي لكأس العالم.

وبيدرو هو من بين ثلاثة لاعبين فقط محترفين في أندية محلية ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً للمونديال القطري، بعدما فضله المدرب تيتي على نجم ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو الغائب الأكبر عن “سيليساو”.

من جهته، انفجر نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بالضحك، برفقة نجله عندما سمع المدرب يقول اسمه خلال المؤتمر الصحافي الذي كان يشاهده الإثنين على شاشة التلفزيون.

وصوّر نيمار هذه اللحظة ونشرها على إنستغرام احتفالاً بظهوره الثالث في كأس العالم، على أمل قيادة بلاده للقبها الأول منذ 2002 والسادس في تاريخها.

ماتشينو بدلا من ناكاياما

في اليابان

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، أن المهاجم شوتو ماتشينو سيحل بدلا من الظهير يوتا ناكاياما المصاب في تشكيلة اليابان لكأس العالم 2022.

وقال مهاجم شونان بيلماري الذي سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات دولية، على تويتر “ها أنا أنطلق”.

تواجد ناكاياما في قائمة الـ26 لاعبًا المتوجهة الى قطر لكنه تعرض لإصابة في وتر أخيل خلال مباراة مع فريقه هادرسفيلد الذي ينافس في دوري المستوى الثاني “تشامبيونشيب” في إنجلترا.

وأفاد ناديه أن الاصابة تستوجب خضوع لاعبه لعملية جراحية ستبعده حتى نهاية موسم الدوري.

يستهل “الساموراي الازرق” حملته في نهائيات كأس العالم في المجموعة الخامسة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) ضد ألمانيا قبل مواجهة كوستاريكا في 27 منه ومن ثم إسبانيا في الأول من كانون الأول (ديسمبر).-(وكالات)

لاعب المنتخب البرازيلي بيدرو – (أرشيفية)