الإصابة تُبعد زاغادو عن بروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم

دورتموند (ألمانيا) – انتهى موسم الفرنسي دان-أكسل زاغادو مدافع بروسيا دورتموند الالماني المصاب بركبته، بحسب ما قال مدربه بعد فوز فريقه على شالكه 4-0 في الدوري الالماني لكرة القدم.

وقال السويسري لوسيان فافر بعد انتهاء المباراة الاولى لفريقه اثر استئناف البطولة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد إن زاغادو البالغ 20 عاما “لن يلعب ابدا هذا الموسم”.

🇩🇪 Blessé à un genou, le défenseur français Dan-Axel Zagadou ne jouera plus cette saison avec le Borussia Dortmundhttps://t.co/tBim51E9rH — RMC Sport (@RMCsport) May 16, 2020

ولم يخض قلب الدفاع الفارع الطول مواجهة شالكه التي اقيمت دون جماهير على ملعب “سيغنال ايدونا بارك”.

وخاض زاغادو 13 مباراة في الدوري الالماني هذا الموسم وخمس في دوري ابطال اوروبا، بينها مواجهتا ثمن النهائي ضد باريس سان جرمان الفرنسي (2-1 و0-2).

وبفوزه على شالكه، قلص دورتموند الفارق الى نقطة مع بايرن ميونيخ المتصدر وحامل لقب الدوري في آخر سبعة مواسم. (أ ف ب)