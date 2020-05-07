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الإصابة 22: طالب قادم من روسيا.. وضبط سائقي شاحنة خالفا “الحجر المنزلي”

منذ ساعتين
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت

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عمان – الغد – ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى 22 بعد الإعلان قبل قليل عن تسجيل إصابة جديدة لطالب اردني قادم من روسيا وادخاله لمستشفى الامير حمزة.

وسابقا كان تم الإعلان، على دفعات عن 21 إصابة جرى تسجيلها في المفرق واربد بين مخالطين لسائق شاحنة، كان أعلن عن إصابته يوم الخميس.

إلى ذلك،  قال مدير عام مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، انه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لطالب اردني قادم من روسيا، وذلك بعد فحصه ظهور نتيجته الإيجابية حيث تم ادخاله الى العزل بالمستشفى.

واضاف الخشمان لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تم فحص خمسة طلاب آخرين وجاءت نتائجهم سلبية،مبينا انه تم إعادتهم الى الحجر الصحي في منطقة البحر الميت.

وفي الأثناء، قال محافظ المفرق ياسر العدوان، أنه تم يوم امس الخميس ضبط سائقي شاحنتين بمنطقة سوق المدينة بالمفرق لمخالفتهما تعليمات الحجر المنزلي.
واشار العدوان إلى انه تم ارسال السائقين لأحد المستشفيات لفحصهما وحجرهما. -(بترا)

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