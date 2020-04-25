الإصدار الجديد A140 G2 يجمع بين قوة التصميم وخفة الوزن

دبي- كشفت شركة “جيتاك” اليوم عن أحدث إصداراتها من الكمبيوترات اللوحية A140 G2 من الفئة “شديدة التحمل”، الذي يأتي ليواصل مسيرة النجاحات الكبيرة التي حققها نظيره A140 G1، ويوفر للمهنيين والمختصين على امتداد مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات جهازاً لوحياً قوي المعالجة ومتنوع الوظائف، ويتفوق في الأداء ضمن بيئات العمل الصعبة.

ويتميز الجهاز A140 G2 بقوة معالجة واستجابة استثنائية دون المساومة على مستوى الأداء العالي، حتى عند تشغيل عدد كبير من التطبيقات في وقت واحد. بطاقة الشاشة المدمج من نوع UHD، وشاشة العرض من نوع Lumibond® 2.0 قياس 14 بوصة، الأكبر بين كافة الأجهزة اللوحية التي أنتجتها “جيتاك” حتى الآن، للمستخدمين إمكانية مشاهدة واستعراض كافة معلوماتهم بأدق التفاصيل ضمن شاشة عرض واحدة، ودون الحاجة لتكبير أو تصغير الشاشة، أو الانتقال بالعرض صعوداً وهبوطاً. كما أن جهاز “A140 G2” يحقق معايير الوقاية والحماية العالمية رقم IP65 ومعايير “الهندسة البيئية والاختبارات المعملية”، ما يعني أنه قادر على تحمل تدفق قطرات المياه من على ارتفاع يصل إلى 1.2 متر، بالإضافة إلى كافة أنواع الصدمات والانسكابات والاهتزازات والغبار والسوائل والكثير غيرها من العوامل الخارجية، وهو يعمل ضمن درجة حرارة تتراوح ما بين -20 إلى 145 درجة فهرنهايت (أي، -29 إلى 63 درجة مئوية) بكامل وظائفه، ليلبي كافة احتياجات المهنيين في أشد الظروف.