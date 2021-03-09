الإصلاح السياسي.. هل بثت الحكومة رسائل متضاربة؟

هديل غبون

عمان – منذ تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والحديث عن مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب، لم تنعكس حتى الآن هذه التوجيهات على النهج الحكومي، عبر خطوات واضحة وصريحة، فيما بدت بعض الإجراءات الإدارية غير منسجمة مع مبادئ الإصلاح السياسي، وبخاصة بشأن دعم العمل الحزبي.

ولما كانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، هي التي تقود ملف الأحزاب وتتبنى إدارة أي حوارات ومناقشات تتعلق بتطوير قوانين الإدارة المحلية والأحزاب والانتخاب، أكد وزيرها موسى المعايطة مرارا، أن الأولوية في المرحلة الحالية، لتطوير قانون الإدارة المحلية ليصار إلى مراجعة قانون الانتخاب تباعا.

وإن كان الحديث مبكرّا حول مراجعة قانون الانتخاب، لكن تجربة الأحزاب في انتخابات 2020، تستوجب الوقوف عندها لجهة مواءمة أي تعديلات ستطرح على طاولة النقاش لتعزيز مشاركة الأحزاب، وسط مخاوف من الاستثمار سلبا في النتائج الصادمة التي حققتها في الانتخابات، خشية أن تكون ذريعة لإقرار سياسات وقرارات جديدة، تضيّق على عمل الأحزاب، وتفرض مزيدا من القيود عليها، وفقا لحزبيين.

ولعل قضية حزب الشراكة والانقاذ، الذي أصدرت محكمة استئناف عمّان قبل يومين قرارا بوقف أنشطته، أثارت مزيدا من المخاوف والشكوك حول جدية الحكومة في دعم الأحزاب.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة، أحالت ملف الحزب إلى المحكمة، قائلة “إنه يتضمن مخالفات تنظيمية”، منسبة بوقف أنشطة الحزب إلى حين البت في المخالفات.

لكن هذه الإحالة لقرار إداري من اللجنة، وفقا لحزبيين ومراقبين، واستنادا الى قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015، فتحت تساؤلات قانونية وحقوقية حول القرارات الادارية للجنة التي أنشئت بموجب القانون، ويغلب عليها التمثيل الحكومي بامتياز، إذ تضم في عضويتها 4 أمناء عامين، ممثلين لوزارات: الشؤون السياسية والداخلية والثقافة والعدل، فيما يشغل الحصة الأقل فيها، التمثيل المستقل، عبر عضويتين اثنتين للمركز الوطني لحقوق الانسان والمجتمع المدني.

وتصاعدت دعوات حزبيين سابقا في الانتخابات الماضية، نحو تخصيص إدارة مستقلة لإدارة شؤون الأحزاب، أو ربطها بالهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار تعزيز استقلالية وحرية تشكيل الاحزاب، على غرار تجارب عربية، لإنهاء سطوة السلطة التنفيذية على عمل الاحزاب.

ورأى مسؤول في الحزب، طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، أن قرار لجنة شؤون الأحزاب جاء صادما وسياسيا بامتياز، على خلفية مواقف الحزب، ورغم ان الحزب لم يتلق أي تمويل للآن من الحكومة، بموجب نظام مساهمة دعم الأحزاب.

وفي إجراءات سابقة للجنة كانت قد صدرت قرارات سابقة بإحالة 3 أحزاب إلى القضاء، مع التنسيب بوقف أنشطتها لارتكاب مخالفات جسيمة، هي: “دعاء” و”الرفاه” في 2016 وآخرها حزب جبهة العمل الوطني في 2019 لمخالفات إدارية.

وفي تصريح سابق لمدير شؤون الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية عبد العزيز الزبن، أكد أن “لجنة شؤون الأحزاب، أرجأت عدة مرات تحويل لائحة الدعوى بحق حزب جبهة العمل الوطني إلى القضاء، على خلفية ارتكاب مخالفات إدارية ومالية، ووجود اختلالات في قوائم الأعضاء، بما يقل عن النصاب القانوني للأعضاء المنتسبين دون تصويبها، وعدم الالتزام بعقد المؤتمر العام السنوي للحزب، وأمهلته بمخاطبات رسمية تصويب أوضاعه”.

وللتوثيق أيضا، صدرت قرارات قضائية بحق حزبي دعاء الذي تأسس العام 1993، والرفاه الذي تأسس في 2009، على خلفية تجاوزات مالية جسيمة.

وعلى صعيد متصل؛ اعتبرت أوساط حزبية وسياسية، أن إجراء التعديل الحكومي الثاني على حكومة بشر الخصاونة، دون إضافة صبغة سياسية على الفريق الوزاري الجديد، محط تساؤل حول إيلاء الإصلاح السياسي ومناقشة قانوني الانتخاب والاحزاب في الحكومة الأهمية، برغم بدء المعايطة عقد حوارات جديدة مؤخرا مع الأحزاب.

ورأت قيادات حزبية حضرت الحوارات، أن الحكومة ما تزال غير جادة بمناقشة الإصلاح السياسي وتفعيل دور الاحزاب، متسائلة عما إذا كان هناك توجه لتشكيل لجان لمناقشة تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، على غرار لجنة الحوار الوطني، للوصول إلى تفاهمات جديدة حول محددات قانون الانتخاب ونظامه الانتخابي القائم على النسبية المفتوحة.

وستواجه الحكومة تحديات جسيمة عند فتح هذه الحوارات، في وقت لم تدخّر فيه جهدا بالدفاع عن النظام المعتمد، واعتباره الأفضل المطبق، برغم تقديم أحزاب لمقترحات محددة، منذ تبني حكومة عمر الرزاز السابقة، خطة لمراجعة قانوني الانتخاب والأحزاب والتي لم تر النور.