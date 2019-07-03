“الإصلاح النيابية”: اتفاقية الغاز باطلة والحكومة قدمت معلومات خاطئة عنها

طلال غنيمات

عمان- قالت كتلة الإصلاح النيابية، اليوم الأربعاء، إنّ اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل عبر شركة أميركية، باطلة بحكم القانون والدستور.

وقال عضو الكتلة صالح العرموطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الكتلة عبد الله العكايلة، إنّ “الحكومة أعطت معلومات غير صحيحة حولها”، مشيراً إلى أنّ طرفها الأول شركة تقع في المحيط الأطلسي.

وأضاف العرموطي أن “الاتفاقية يجب أن تكون باللغة العربية وهذا الشيء لم يحصل، وأنها بعملة الشيكل والدولار وخلت من الدينار الأردني”.

وقال إنّ “الحكومة لم تسمح لمجلس النواب بالاطلاع على الاتفاقية وبنودها”.

ونوه إلى أنّ “الاتفاقية تنص أن الحكومة الضامن للمشتري وهي شركة الكهرباء الوطنية والكفالة الثانية من الولايات الأميركية.

وقال إن مجلس النواب يقر سنويا 100 مليون دينار لدعم شركة الكهرباء الوطنية يذهب منها 45 ألف دينار شهري مكافآت ونصيب رئيس المجلس فيها 18 ألف دينار.

وأشار إلى أن الحكومة لم ترسل الاتفاقية لغاية الآن إلى المحكمة الدستورية.