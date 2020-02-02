“الإصلاح النيابية” تدعو إلى تشكيل حلف جديد ردا على صفقة القرن

عمان- الغد- دعت كتلة الاصلاح النيابية على لسان رئيسها عبد الله العكايلة بالتحرك نحو إنشاء حلف جديد مع الدول العربية والإسلامية التي تشاطر الأردن مواقفه وموقف الأشقاء الفلسطينيين، مثل تركيا، وقطر، وماليزيا، اندونيسيا، باكستان، إيران، المغرب العربي، لتشكيل حلف مواجهة للحلف الاستعماري الذي أعلن عدوانه السافر علينا ويهدد وطننا وأمتنا .

بتشكيل الجبهة الداخلية الموحدة والصلبة التي تحفظ الأردن قويا شامخا وسدا منيعا في وجه كل المؤامرات وسندا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصديه للاحتلال الغاشم حتى يتم تحرير فلسطين من ربقة الاحتلال .

كما طالبت إلغاء معاهدة وادي عربة التي اسقطتها المؤامرة التي أعلنت من قبل ترمب باسم خطة السلام، حيث لم يبق من كل ما نصت عليه المعاهدة شيئا، فقد ألغيت من قبل الكيان الصهيوني ومن المؤامرة المعلنة.

ودعت إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، إذ لم يعد مجال للتلكؤ أو المماطلة من قبل الحكومة حول إلغائها بعد هذه التطورات الخطرة. ونادت بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني. وطالبت بتخفيض مستو التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الاكبر في المؤامرة الكبرى، التي اطلقها الرئيس الأمريكي على فلسطين والأردن والامة بأسرها ، ومقاطعة البضائع الأمريكية والمصالح المتعلقة بها. وشددت على ضرورة دعوة الاتحاد البرلماني العربي الى جلسة طارئة لاتخاذ قرارات مصيرية تلزم الحكومات العربية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع معه.

ودعت إلى دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى جلسة طارئة لتحمل مسؤوليتها تجاه فلسطين والأقصى التي هي قضية الأمة الأمة بأسرها ، وطرح فكرة تأسيس جيش الأقصى للتعامل مع معطيات المؤامرة وفق خطورتها. وشددت على ضرورة تشكيل حكومة أزمات قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة وخطورة الأوضاع التي تحيط بنا وتنهض بالموقف الرسمي المنسجم مع الموقف الشعبي على الساحة الأردنية والفلسطينية.