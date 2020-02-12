عمان- الغد- أعلنت شركة “ماستر كارد” بالتعاون مع منظمة “ميرسي كور” أمس، عن الإطلاق التجريبي لمنصة “مايكرو مونيتور”، للمرة الأولى باللغة العربية في الأردن.

وتعد “مايكرو مونيتور” منصة رقمية متعددة اللغات تربط رواد الأعمال بشبكة عالمية من المرشدين لدعم نمو مشاريعهم وتوفير الأدوات اللازمة لتمكينهم من تعزيز نمو مشاريهم وخلق المزيد من فرص العمل عبر هذه المنصة الإلكترونية المجانية المتخصصة في توفير خدمات الإرشاد والتوجيه في مجال الأعمال.

وتمكن المنصة رواد الأعمال والموجهين من التواصل بشكل فعال وحل المشكلات، وبناء أعمال ناجحة معا، وقدمت المنصة منذ 2008 أكثر من 41 ألف فرصة اتصال، والعديد من موارد الأعمال للمجتمعات الأكثر احتياجا لها في 179 دولة.

كما وتعد المنصة أكبر مجتمع متخصص في التوجيه والإرشاد في مجال الأعمال عبر الإنترنت في العالم؛ حيث تمكن “مايكرو مونيتور” رواد الأعمال والموجهين من التواصل بشكل فعال وحل المشكلات وبناء أعمال ناجحة معا.

وأعلنت “ماستر كارد” و”ميرسي كور”، وهي منظمة عالمية غير حكومية تنشط في مجال المساعدات الإنسانية، عن الإطلاق التجريبي للمنصة للمرة الأولى باللغة العربية في الأردن، بهدف ربط أكثر من 3500 من رواد الأعمال في المنطقة بشبكتها العالمية من المرشدين والموجهين وتزويدهم بالأدوات العملية اللازمة لإدارة أعمالهم وتنمية مشاريعهم.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إلى أنه سيكون لهذه المنصة دور في تعزيز مستقبل أصحاب الأعمال وخاصة من فئة الشباب على تنمية مهارات التفكير والابتكار من خلال بناء نموذج للشراكة والتعاون مع المرشدين والموجهين والاستفادة من خبراتهم والتشبيك في نقاط التقاء فيما بينهم.

وأضاف الربضي “أن أهمية هذه المنصة تزداد في الأردن، بالنظر إلى التحديات والظروف الصعبة التي ما نزال نواجهها، وخاصة معدل البطالة المرتفع بين فئة الشباب والجهود التي تعمل عليها الحكومة لزيادة فرص التشغيل لهم”.

وأشار إلى أن هذه المنصة أداة إضافية (إلى جانب تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي) من شأنها تثقيف وتعليم وإرشاد شباب وشابات الأعمال وتوعيتهم ومساعدتهم على الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشاريعهم الناشئة.

ومن جهتها، قالت المديرة التنفيذية للمنصة أنيتا راماشاندران “إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم؛ حيث تمثل أكثر من 90 % من الشركات وتوفر ثلثي الوظائف في العالم”.

وأضافت “يعمل رواد الأعمال غالبا في عزلة ويعانون من صعوبة الوصول إلى الموارد التي تساعدهم على بناء وتطوير أعمالهم. وهنا يأتي دور المنصة التي تتيح لرواد الأعمال فرصة متكافئة للحصول على خدمات التوجيه من خلال شبكة عالمية من الموجهين ذوي الخبرة عبر منصة اجتماعية سهلة الاستخدام”.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة “ميرسي كور” سعاد جرباوي، ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المشاركة الاقتصادية في سياق تطلعاتنا لتوفير فرص عمل دائمة.

وأضافت “يعد توفير خدمات التوجيه والإرشاد من الفرص الكبيرة لتحقيق ذلك”، مشيرة إلى أن لدينا أدلة قوية على أن بناء شبكات شخصية فعالة يسهم في تأسيس أعمال ومشاريع هادفة وقابلة للنمو والتطوير.

وقالت المديرة الإقليمية لمركز “ماستر كارد” للنمو الشامل في الشرق الأوسط وافريقيا ناتاشا جمال “ندرك أن رواد الأعمال والشركات الصغيرة هما حجر الأساس لمعظم الاقتصادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا، وأن لديهم إمكانات كبيرة للنمو تؤهلهم ليكونوا قوة محركة لخلق فرص عمل”.

وأضافت “يعد الوصول إلى شبكات الدعم المناسب أمرا ضروريا لضمان نجاح هذه الأعمال. ومن خلال تعاوننا مع هذه المنصة سيتمكن رواد الأعمال من الوصول إلى المعرفة والرؤية والخبرة التي تقدمها شبكة إقليمية وعالمية من الموجهين والمرشدين على نحو يسهم في دعم نمو تلك الشركات على المدى الطويل”.