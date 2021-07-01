الإعدام لشخص قتل زوجته حرقا

عمَّان- صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم شخص بجناية القتل العمد عن سبق الإصرار وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت لقيامه بقتل زوجته حرقًا.

وتلخصت وقائع القضية بقيام المتهم ونتيجة خلافاته مع زوجته المغدورة باصطحابها الى منطقة خالية وسكب مادة الديزل عليها وإشعال النار بها إلى أن فارقت الحياة ثم توجه إلى منزل والده وأخبره بقتله لزوجته والذي قام بالاتصال بالشرطة وجرت الملاحقة.

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